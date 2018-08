Petru BOGATU // Partidele „adormite” ale lui Putin la Chișinău

Cel mai impacientat partid al momentului este, neîndoielnic, PPDA. Cu o agendă supraîncărcată, doldora de evenimente, unul mai zgomotos decât altul, formațiunea lui Andrei Năstase de la un timp încoace e mereu în prim-plan.



Luat la depănat



Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a părăsit capitala și cutreieră provincia de-a lungul și de-a latul. Deși de cele mai multe ori este luat la depănat de localnici, nu disperă. Organizează proteste care, chiar dacă adună te miri ce lume, sunt destul de gălăgioase, totuși, ca să nu fie trecute cu vederea de mass-media.



O ispravă de pomină este, fără doar și poate, implicarea activiștilor PPDA în mitingul diasporei românești de la 10 august din București. Faptul că aceștia au fost gazați împreună cu ceilalți participanți la protestul din Piața Victoriei i-a crescut notorietatea lui Andrei Năstase și în stânga Prutului.



Cum însă în urmă unei hiperactivități politice se acumulează și oboseala, PPDA tot mai des calcă strâmb. S-a dat de gol, de exemplu, cu protestul deșuchiat în fața Ambasadei Bucureștiului la Chișinău în cadrul căruia ortacii lui Andrei Năstase au scandat împotriva unor instituții fundamentale ale statului român, iar vicepreședintele partidului cu pricina, Stanislav Pavlovschi, în bine cunoscutul stil al propagandei sovietice, se întreba retoric pe o rețea socială: „Cine a spus ca jandarmii romani s-au schimbat?”



Colac peste pupăză, zilele acestea din UE a fost expulzată pentru spionaj în favoarea Moscovei Ludmila Kozlovska, conducătoarea fundației Open Dialog și mentorul care a finanțat participarea PPDA și PAS la diferite acțiuni internaționale. Și întrucât nici un necaz nu vine singur, unii dintre simpatizanții PPDA din societatea civilă au fost demascați deunăzi ca fiind absolvenți ai unor școli ale FSB-ului.



Avatarul PPDA



Toate acestea obligă tot mai multă lume să se întrebe ce hram poartă PPDA, atrăgând atenția totodată asupra originilor partidului condus de Andrei Năstase. E un secret al lui Polichinelle faptul că acesta nu-i politician de sine stătător, ci o marionetă a lui Victor și Viorel Țopa. Fiind o creatură a celor doi oligarhi scăpătați, Platforma DA reprezintă, de fapt, o aripă politică a plutocrației îndepărtate de la putere.



Opiniei publice îi scapă însă adesea un amănunt semnificativ. PPDA a apărut la 13 decembrie 2015 pe osatura Partidului Forța Poporului (PFP), fondat de fostul ofițer KGB Nicolae Chirtoacă. Cu alte cuvinte, Andrei Năstase este astăzi președintele unei făcături kaghebiste care a trecut printr-un proces de rebranding, luându-și un nume nou. Ca să nu mai spun că unii dintre omenii lui Nicolae Chirtoacă se numără și în timpul de față printre fruntașii PPDA.



Cum s-a ajuns aici? De unde această coabitare bizară dintre o mișcare pretins populară și partidul unui ofițer KGB? Ne explică chiar Andrei Năstase. Potrivit lui, Partidul Forța Poporului a fost singura formațiune legală care a acceptat să fie avatarul reîncarnării politice a Platformei DA.



Chiar așa? Nimeni n-a dorit să-l moșească pe Andrei Năstase, primind nașterea PPDA, și doar partidul lui Nicolae Chirtoacă s-a încumetat să-i dea o mână de ajutor? Faptul acesta nu este întâmplător. Se pare că Partidul Forța Poporului a fost înființat de fostul ofițer KGB tocmai pentru a fi folosit în momentul potrivit ca rampă de lansare a unui alt proiect politic.



În 2015, Platforma DA, precum se știe, reușise să destabilizeze puternic situația politică internă, ceea ce-i convenea Rusiei, bineînțeles. Cum însă gruparea oligarhilor Țopa nu avea statut de formațiune politică, iar transformarea unui ONG în partid risca să dureze mult timp, s-a apelat la serviciile lui Nicolae Chirtoacă.



Suflete pereche



Facem abstracție de situațiile în care unele partide mici, din interese pecuniare, își vând pielea pentru întruparea unor grupări politice mai ambițioase. Nu este cazul nostru. Fuziunea PFP-PPDA a avut alte motivații decât cele comerciale.



O formațiune a unui ofițer KGB a ajutat Platforma DA, aparent o emanație a demonstrațiilor de stradă, să devină partid în doi timp și trei mișcări. De ce? Ca să găsim răspunsul la această întrebare, trebuie să ne amintim că înfrățirea celor două entități are un antecedent simptomatic.



Cu aproximativ un an înainte de afilierea PPDA cu PFP, în 2014, Renato Usatîi, pentru a intra în cursa pentru alegerile parlamentare, a recurs la serviciile lui Emilian Ciobu, fost agent sovietic sub acoperire diplomatică în România. Acesta din urmă, în 2012, și-a tras un partid numit „Patria” pe care doi ani mai târziu i l-a oferit pe tavă unei alte scule a Moscovei pentru a o ajuta să intre în Parlament.



Astfel, deși diferiți la port și la vorbe, Nicolae Chirtoacă și Emilian Ciobu, pe de o parte, Renato Usatîi și Andrei Năstase, pe de alta, se aseamănă mai mult decât pare la prima vedere. Sunt suflete pereche.



Olga Cehova și epigonii săi



Așa stând lucrurile, nu am cum trece cu vederea fenomenul „partide adormite” pe care serviciile de spionaj ale Federației Ruse le creează peste hotare. Acestea există un timp doar pe hârtie, nu desfășoară activități politice, nu deranjează pe nimeni și, de regulă, sunt date uitării. Ele însă, ca la comanda hipnotizatorului, ies din starea de letargie și se pun în mișcare în cazul izbucnirii unor crize sau în niște condiții pe care Moscova le consideră propice pentru declanșarea unor operațiuni secrete.



Practicile sovietice de construire în străinătate a unor partide-fantomă au fost inspirate de așa-zișii agenți adormiți pe care Moscova îi trimitea în Occident începând cu perioada interbelică. Ei erau plasați în business, în instituții publice sau în organizaţii nonguvernamentale, dar nu pentru a intra imediat în acţiune, ci pentru a aștepta uneori mai mulți ani în șir constituirea unui context favorabil pentru a se „trezi” și a-și face mendrele.



Celebru este cazul Olgăi Cehova, nepoata marelui scriitor rus Anton Cehov. Aceasta a emigrat din Rusia în 1920 și a ajuns la Berlin, unde a devenit o vedetă a cinematografiei germane. Și-a făcut relații în vârfurile ierarhiei Reichului. A fost „trezită” la puțin timp după venirea lui Hitler la putere pentru a transmite informații despre planurile naziștilor în privința URSS.



După prăbușirea imperiului, Rusia a produs „partide adormite” preponderent în fostele republicii sovietice și în țările fostului lagăr socialist. Republica Moldova, desigur, n-a făcut excepție. Olga Cehova are, indiscutabil, epigoni și la Chișinău.