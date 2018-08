7 lucruri pe care un dermatolog nu și le-ar pune niciodată pe piele

Dacă ai probleme cu tenul, sau dacă nu ai și vrei să te ferești cât poți de mult de ele, atunci e important să ai grijă de pielea ta. În general, persoanele care se confruntă cu neplăceri în acest sens apelează la dermatologi, dar te-ai întrebat vreodată oare cum au grijă de pielea lor dermatologii?



Celebra publicație Huffington Post a vorbit cu mai mulți specialiști, care au dezvăluit ce nu și-ar pune niciodată pe piele și de ce. Află care sunt cele 7 lucruri de care ar fi bine să te ferești și tu dacă îți dorești un ten fără probleme!



Sprayurile pentru protecție solară

Știi deja că protecție solară e esențială pentru a avea o piele sănătoasă, pentru a preîntâmpina ridurile și multe alte probleme ale tenului. Însă ar fi bine să optezi mereu pentru creme cu factor de protecție solară, nu pentru sprayuri.

Conform specialiștilor, mai bine de jumătate din produs ajunge în aer, atunci când vorbim de sprayurile cu protecție solară, iar pielea nu este suficient de protejată. Sigur că există și excepții de la regulă – dacă ai un copil mic care pur și simplu nu stă să-l dai cu cremă, este în regulă să folosești un spray, decât să nu folosești deloc protecție solară, dar când vine vorba de adulți, de pielea ta, e important să faci un mic efort și să te asiguri că o protejezi corect.



Uleiurile bronzante

Dacă nu vrei să-ți arzi pielea, și probabil că nu vrei asta, atunci uleiurile bronzante ar trebui să nu existe nici ele printre produsele pe care le folosești în mod curent. De obicei acestea au un factor de protecție destul de mic, atrag soarele mai mult decât te protejează de el și pot provoca arsuri grave, mai ales dacă ai tenul deschis la culoare. În plus, uleiurile bronzante încarcă porii, drept urmare te poți trezi ulterior și cu erupții acneice, puncte negre sau alte probleme ale tenului.



Produsele de protecție solară cu formule chimice

Chiar dacă teoretic te protejează de soare, formulele chimice din unele produse pentru protecția solară pot irita pielea, mai ales dacă ai un ten sensibil. Este adevărat, de multe ori acestea costă mai puțin decât produsele pe bază de extracte naturale, însă dacă vrei o piele sănătoasă, ar fi bine să faci un mic efort financiar și să investești într-un produs de calitate.



Loțiunile tonice

Curăță pielea, aplică loțiune tonică și apoi hidrateaz-o. Îți sună cunoscută recomandarea, nu-i așa? Ani de zile toate am făcut asta, dar unii specialiști cred acum că ar fi mai bine să sărim peste loțiunea tonică, mai ales dacă nu avem pielea grasă. Loțiunile tonice au de cele mai multe ori alcool în formulele lor, iar alcoolul usucă excesiv pielea. Dacă ai un ten uscat, ar trebui să renunți complet la acest pas. Dacă ai tenul gras însă, poți găsi loțiuni tonice fără alcool. Sau poți folosi o apă micelară, care are efect dublu – curăță și tonifică pielea.



Produsele cu parabeni

Parabenii sunt niște conservanți chimici, folosiți adesea în produsele de frumusețe și îngrijire, dar care în ultimii ani au fost legați de incidența mai multor tipuri de cancer. Metil, etil, propil și butil parabenii sunt, în mare, cei mai folosiți în industria cosmetică. Atâta timp cât pe piață găsești acum o mulțime de produse cu formule naturale, ar trebui să îi eviți cât de mult poți.



Săpunurile parfumate

Cu siguranță toată lumea s-a spălat pe față cu săpun, la un moment dat, dintr-un anumit motiv. Cu toate acestea, specialiștii recomandă să nu facem asta și ne spun că e mai bine să ne spălăm doar cu apă, decât cu apă și săpun. Totuși, dacă te speli cu săpun pe față, asigură-te că este vorba despre un săpun cât mai natural, preferabil fără parfum. Săpunurile parfumate pot irita pielea, pot cauza erupții cutanate și o mulțime de alte neplăceri.



Scruburile exfoliante

Dacă pe corp e indicat să folosești un scrub exfoliant o dată pe săptămână, pe față… nu prea e. Scruburile agresează tenul și îți pot crea multe neplăceri în acest sens. Specialiștii recomandă cremele și loțiunile cu efect exfoliat, care pot fi aplicate noaptea, și care te scutesc de grija exfolierii clasice. În farmacii poți găsi astfel de produse și poți cere și informații legate de aplicarea lor.