Ce spun astrele azi, 19 august

Berbec

Desi v-ati organizati timpul cu foarte multa atentie la detalii, s-ar putea sa observati in acest weekend ca nu va puteti tine de toate promisiunile facute; reclamatiile nu vor intarzia sa apara. Mai putina organizare v-ar putea face bine, deoarece aveti nevoie si de spontaneitate in viata – iar cei din jur s-ar putea sa aprecieze o surpriza din partea voastra din cand in cand. Astazi ar trebui sa depuneti cat mai putin efort si sa fiti atenti atunci cand folositi obiecte ascutite sau periculoase. S-ar putea ca unul din copii sa va ascunda un lucru important; incercati sa le aratati celor mici ca veti fi alaturi de ei si ca sunteti dispusi sa ii ascultati.



Taur

S-ar putea ca astazi sa nu aveti parte de prea mult noroc in relatiile voastre, nici in cele profesionale, nici in cele personale. Cei din jur vor avea un cuvant de spus in tot ceea ce faceti, iar acest lucru ar putea sa va determine sa rabufniti asupra lor. Ar trebui sa abordati o alta perspectiva atunci cand nu puteti da de capatul unui proiect – astfel, nu veti fi tentati sa renuntati atunci cand dati peste o dificultate. S-ar putea sa suferiti de probleme cu urechile si veti fi predispusi durerilor de cap – evitati zonele cu aer conditionat. Veti reusi sa va puneti putina ordine in buget, insa acest lucru ar putea sa va determine sa schimbati modul in care va cheltuiti banii.



Gemeni

Astrele anunta o perioada foarte buna pe plan economic; daca ati facut recent un efort pentru a economisi mai mult, veti putea vedea in sfarsit rezultatele. S-ar putea sa existe o problema in comunicarea cu cei dragi; nu veti reusi deloc sa va faceti intelesi, intr-o maniera care sa clarifice confuziile existente. Acestia nu vor fi siguri de intentiile voastre, ceea ce ar putea duce la tensiune in familie; incercati sa fiti sinceri atunci cand interactionati cu cei din jur. Va asteapta o perioada dificila la locul de munca, asa ca incercati sa profitati de aceasta zi libera pentru a va relaxa. Optati pentru o cina in oras sau pentru o plimbare intr-un loc linistit.



Rac

S-ar putea ca in aceste zile sa fiti pusi pe cearta, din cauza unei dispozitii labile, care va va face sa reactionati impulsiv. Conflictele vor fi greu de evitat, in special daca va impartiti spatiul cu alte persoane, fie la locul de munca sau acasa. Este posibil ca cineva din afara grupului de prieteni sa incerce sa va saboteze, asa ca aveti grija cui ii vorbiti despre lucruri delicate. Desi ati luat toate masurile pentru a evita intarzierea cu un proiect, este posibil ca in acest weekend sa lucrati in continuare de acasa. Daca va simtiti lipsiti de chef sau inspiratie, incercati sa va ganditi la vacanta pe care o veti petrece in curand cu cei dragi.



Leu

Stiti deja ce va doriti de la partener si de la relatia voastra, asa ca de ce va ascundeti adevaratele sentimente? Incercati sa abordati aceste subiecte din proprie initiativa si veti observa cum o conversatie serioasa va parea un simplu prilej de a va apropia de cei dragi. O comunicare deschisa poate fi cheia catre liniste si armonie in plan domestic. S-ar putea sa aveti probleme cu digestia in aceasta perioada, cel mai probabil ca urmare a neglijentei pe care o aratati propriului organism. Incercati sa va dati silinta mai mult pentru a va ingriji de dieta voastra. Ar trebui sa va indreptati atentia si catre responsabilitatile pe care le considerati plictisitoare.



Fecioara

S-ar putea sa aveti parte de surprize in viata personala, in special din partea unui potential partener care incearca sa-si exprime sentmentele. Ar trebui sa fiti mai deschisi posibilitatii unei relatii, in special daca acesta este un lucru pe care vi l-ati dorit mult timp. In aceasta perioada s-ar putea sa dati peste o suma de bani in plus, insa va trebui sa fiti foarte atenti in ce o veti investi! Ar trebui sa va asteptati ca un coleg de la serviciu sa va ceara ajutorul in acest weekend. Evitati sa le interziceti copiiilor anumite lucruri fara a le da explicatii sau fara a vorbi pe aceste subiecte, deoarece acest gest ar putea sa ii determine sa va minta.



Balanta

In aceasta perioada este important sa evitati excesul de alcool sau mancare nesanatoasa, pentru a evita probleme de sanatate semnficative. Ficatul vostru ar putea fi vulnerabil, asa ca incercati sa va ingrijiti cu cat mai multa atentie de acesta. Daca aveti probleme in familie, ar trebui sa va alegeti cu grija subiectele pe care le discutati cu cei dragi; astfel, veti reusi sa evitati un conflict sau creerea unei situatii tensionate. S-ar putea sa va bucurati de o veste buna in curand, asa ca mergeti inainte cu acest gand, chiar daca va simtiti coplesiti sau plictisiti de rutina zilnica. Astrele anunta o perioada prospera.



Scorpion

Incercati sa ramaneti fideli propriilor convingeri in aceasta perioada, deoarece este posibil ca cei din jur sa va supuna unui test; chiar si fara acest test, este bine ca atunci cand sustineti niste idei, sa pastrati o pozitie constanta, stabila. Se anunta o perioada agitata pentru relatiile de prietenie, insa astrele sunt de partea voastra atunci cand vine vorba de viata sentimentala. Este posibil ca in curand sa realizati ca sentimentele voastre pentru cineva drag nu sunt strict platonice; lasati-va ghidati de acest lucru si veti putea profita de sansa la o relatie! In sfarsit veti simti ca sunteti apreciati la locul de munca. Ar trebui sa investiti mai mult in tehnologie daca depindeti de dansa pentru cariera voastra.



Sagetator

S-ar putea ca rabdarea voastra sa fie testata la maximum, pe parcursul acestei zile. Daca un proiect ajunge sa va ia si din timpul liber, nu veti fi la fel de intelegatori fata de greselile colegilor. Incercati sa lucrati cu multa atentie si sa colaborati productiv, deoarece numai in acest mod veti reusi sa duceti treaba la bun sfarsit. Astrele anunta o perioada plina de surprize in viata sentimentala; ar trebui sa va asteptati la o confesiune surpriza din partea cuiva sau la un gest frumos din partea partenerului. Nu va grabiti atunci cand doriti sa evoluati, fie in cariera, fie in viata personala.



Capricorn

Incercati sa va organizati mai bine timpul; altfel, s-ar putea sa pierdeti anumite evenimente importante din familie sau din grupul de prieteni. Atunci cand dezbateti o problema, s-ar putea sa nu aveti toate informatiile concrete, asa ca incercati sa ii ascultati si pe cei din jur; este important sa va informati, pentru a va putea foarma o imagine corecta. Daca in ultima vreme v-ati simtit obositi sau ati suferit de stari de ameteala, s-ar putea sa va confruntati cu o lipsa de substante importante sau cu o dieta nesanatoasa. S-ar putea ca situatia materiala din ultimul timp sa va permita sa investiti intr-un proiect personal. Va asteapta o zi putin productiva.



Varsator

Nu ati reusit sa fiti prea productivi in ultima saptamana, iar acest lucru va macina si starneste o serie de frustrari care va vor afecta buna dispozitie; totusi, nu va faceti prea multe griji si incercati sa va odihniti in acest weekend. Astfel, veti avea energia necesara pentru toate responsabilitatile ramase pentru saptamana viitoare. S-ar putea sa fiti nevoiti sa refuzati un prieten care insista asupra unei probleme. Atata timp cat sunteti politicosi, dar fermi, nu ar trebui sa aveti o problema. Incercati sa tineti cont de promisiunile pe care le faceti celor dragi, chiar daca acestea nu sunt urgente – veti avea tendinta sa uitati lucrurile pe care nu le notati!



Pesti

Astazi veti avea parte de odihna la care doar ati putut sa visati. Este timpul sa va opriti telefonul si sa ignorati emailurile pentru o seara de relaxare, in care sa puteti interactiona cu cei dragi – sau sa cititi o carte buna. Pentru asta, insa, va trebui sa va mobilizati inca de dimineata, pentru a rezolva macar problemele urgente. Ar trebui sa fiti mai atenti la sanatatea voastra, in special atunci cand vine vorba de buna functionare a rinichilor. Desi va doriti ca cei din jur sa fie impresionati de ceea ce faceti, riscati sa pareti increzuti sau preocupati doar de propriul progres. Incercati sa nu va pierdeti speranta atunci cand lucrurile nu decurg asa cum va imaginati!