Inspectoratul General al Poliției, în comun cu Asociaţia ”Bunicii Grijulii”, Mitropolia Moldovei, Clubul de sport "Terra Valahia", Asociața Femeilor din Poliție și alti parteneri derulează campania "Copil şcolarizat - copil protejat".



Mai multe echipaje ale poliţiei au pornit în țară pentru a împărți bunurile colectate în cadrul acestei campanii.



Campania națională "Copil şcolarizat - copil protejat" , inițiată de IGP are drept scop școlarizarea a 1900 de copii cu risc de abandon școlar și diminuarea criminalității juvenile din toate raioanele țării.



Anterior, şeful Inspectoratului General de Poliţie, Alexandru Pînzari, a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, în care îi îndeamnă pe toţi primarii din ţară să inscripționeze mesaje de prevenire pe trecerile de pietoni, în preajma începerii noului an şcolar.



„Se apropie noul an şcolar iată de ce noi părinţii inclusiv profesorii, poliţişti, reprezentanţii ai autorităţilor publice locale trebuie să asigurăm siguranţa copiilor noştri la începutul anului şcolar. Iată de ce am hotărât să lansez această provocare către toţi primarii din localităţile Republicii Moldova”, se conţine în mesajul lui Alexandru Pînzari