Mai mulți moldoveni stabiliţi peste hotare au participat la cea de-a opta ediţie a Congresului Diasporei la Chișinău

Moldovenii de pretutindeni trebuie să se unească şi să contribuie la progresul ţării. Despre asta s-a discutat în cadrul celei de-a opta ediţie a Congresului Diaspore, care a avut loc, astăzi, la Chişinău. Moldovenii stabiliţi peste hotare au mai discutat cu autorităţile despre problemele pe care le au, printre care se numără lipsa reprezentanţelor ambasadei în unele oraşe sau organizarea scrutinelor electorale.



Ion Lazarenco Tiron este stabilit în Irlanda de peste douăzeci de ani. În acest timp, el spune că nu a uitat de patrie, dimpotrivă a dus faima Moldovei în întreaga lume. Ion Lazarenco Ion este al optulea om de pe glob, care a înotat cele șapte strâmtori şi primul care a reușit această performanță din prima încercare. În tot acest timp, el a avut drapelul Moldovei cu el. Revenit acasă, bărbatul a declarat că moldovenii de pretutindeni trebuie să fie uniţi şi să contribuie la dezvoltarea patriei.



"Cel mai dureros acum este când văd atât de multe tabere, despărţite, se judecă, se critică, se învinuiesc. Dragi prieteni, stimaţi colegi, stimaţi concetăţeni, noi aici am venit cu o datorie, să ne facem datoria faţă de ţară, faţă de patrie", a declarat Ion Lazarenco Tiron, reprezentant al diasporei din Irlanda.



Acelaşi mesaj l-a avut şi Valentina Geamănă, care, după ce a muncit în Italia, s-a implicat în mai multe campanii sociale, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie.



"Atunci când spun diasporă, văd două drumuri. Unul este drumul care pleacă. Acesta a fost drumul aventurii, al neştiinţei, iar cel care ne aduce înapoi este drumul înţelepciunii. Moldova ne aşteaptă", a zis Valentina Geamănă, reprezentant al diasporei din Italia



Andrei Negruţă este un om de afaceri, care a locuit în Rusia, dar şi în Germania. Bărbatul spune că, deşi are resurse financiare necesare pentru a locui oriunde îşi doreşte, a ales să se întoarcă acasă.



"Când ne-am întors la Chişinău, sufletul meu s-a liniştit şi am simţit că merg pe drumul cel bun", a spus Andrei Negruţă, reprezentant al diasporei.



Membrii diasporei au mai discutat despre problemele cu care se confruntă, cum ar fi lipsa consulatelor în unele oraşe. De exemplu, Elena Bulhac spune că moldovenii, care locuiesc în Rusia şi au nevoie să ajungă la consulatul ţării noastre, pierd zile în şir, dar şi bani.



"Persoana trebuie să rămână în Moscova, trebuie să achite gazdă, să îşi caute de mâncare şi e clar că este nevoit să rămână şi a doua zi, şi a treia zi", a zis Elena Bulhac, reprezentant al diasporei din Federaţia Rusă.



Reprezentanţii Guvernului au spus diasporei că Executivul face tot posibilul, pentru a-i convinge să se întoarcă acasă, dar au nevoie şi de experienţa lor.



"Nu vom uita niciodată aportul dumneavoastră la dezvoltarea ţării. Tocmai de aceea, ceea ce îşi propune, astăzi, Guvernul Republicii Moldova, în obiectivul său strategic cel mai important este integrarea în comunitatea ţărilor europene, prin crearea unor condiţii de muncă, de viaţă, de dezvoltare spirituală egale cu ale cetăţenilor europeni", a declarat Monica Babuc, ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



"Experienţa dumneavoastră acumulată în noile condiţii, expertiza profesională este foarte şi foarte utilă Republicii Moldova", a spus Mihail Căpățînă, secretar general de stat la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.



Sâmbătă, în cadrul Zilei Diasporei 2018, va fi organizată cupa de mini-fotbal. Evenimentul va avea loc pe stadionul de pe strada Gheorghe Asachi 21.