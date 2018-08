Doctorul Mihai Stratulat: Sunt adeptul discuțiilor constructive și cu rezultat, fără proteste

Sistarea activității grupului „Ask a doctor” nu este o acțiun de protest, ci disponibilitatea de a dialoga, pentru îmbunătățirea sistemului medical din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de medicul Mihai Stratulat, într/o postare pe Facebook.



«Pentru clarificare: grupul „Ask a doctor” nu a fost închis în semn de protest din partea mea, ci din motive obiective. Orice are început și sfârșit, iar acest sfârșit e un nou început, detalii despre care voi da ulterior. Totodată, constat faptul ca mesajele noastre despre situația în anumite spitale au avut un ecou important, la ele au reacționat și premierul, Pavel Filip, și ministerul Sanatatii, dar și alte instituții ale statului. Sunt sigur că sistemul de sănătate va fi reformat și multe lucruri se vor schimba spre bine, inclusiv în urma sesizărilor mele», a postat Mihaii Stratulat.



Medicul susține că este adeptul discuțiilor constructive, menite să îmbunătățească lu urile în domeniul sănătății.



«Sunt adeptul discuțiilor constructive și cu rezultat, fără proteste, care reprezinta ultima forma de a încerca să schimbăm lucrurile. Analiza, dialogul sunt cele mai eficiente metode de a pune diagnoza corecta și sistemului medical și a aduce schimbările necesare. Eu voi încerca să pun umărul ca să îmbunătățim lucrurile în sănătate. Apropo, ma bucur ca am fost invitat la minister și am făcut cunoștință cu raportul Comisiei speciale, care a investigat situația în câteva spitale. Doar prin dialog civilizat vom reuși sa mișcăm înainte lucrurile, iar domeniul medical din tara sa fie unul performant, orientat spre necesitățile cetățenilor», a mai scris Stratulat.