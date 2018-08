Alimente miraculoase recomandate de nutriționiști pentru a fi mereu în formă

O dietă echilibrată este cheia unei siluete de invidiat, iar câteva schimbări în alimentație și un stil de viață activ sunt primii pași pentru o viață sănătoasă. Există o serie de alimente pe care nutriționiștii le recomandă tuturor datorită efectelor spectaculoase asupra organismului.



Fie că vrei să dai jos câteva kilograme sau doar vrei să începi un stil de viață sănătos, aceste alimente îți vor fi de mare ajutor:



Semințe de chia

Semințele de chia sunt unele dintre alimentele cu cel mai valoros conținut nutrițional, care ar trebui consumate zilnic, întrucât au o concentrație mai mare de acizi grași Omega 3 decât peștele, mai multe proteine decât soia și mai multe fibre decât semințele de in. Aceste semințe ar trebui incluse în dietele de slăbit, dar și în regimurile alimentare, datorită conținutului bogat de nutrienți și antioxidanți extrem de valoroși pentru buna funcționare a organismului.



Kiwi

Fructul de kiwi este bogat în vitamine, flavonoide și minerale, iar antioxidanții pe care îi conține luptă împotriva procesului de oxidare celulară produs de fumul de țigară, poluare sau metabolism încet. Un singur fruct de kiwi poate asigura până la 95% din necesarul zilnic al organismului de vitamina C.



Avocado

Avocado este o sursă de acizi graşi monosaturaţi, dar conţine şi alţi compuşi benefici, cum ar fi fibrele, şi sterolii vegetali, dar şi un compus al zahărului care ar putea creşte senzaţia de saţietate. Aceştia ar putea fi responsabili de scăderea mai accentuată a nivelului de colesterol. Un avocado mediu are aproximativ 30 de grame de grăsime şi 320 de calorii, aşa că un consum de avocado în fiecare zi nu pare foarte realist. Dar, înlocuirea alimentelor cu mai puţini nutrienţi cu jumătate de avocado ar putea fi o soluţie.



Pepene roșu

Beneficiile consumului de pepene sunt foarte variate şi se extind de la celulele creierului până la cele ale picioarelor. Pepenele este un agent hidratant excelent pentru organism (conține până la 92% apă) și are foarte puține grăsimi. Dacă-l introduci în dieta zilnică vei beneficia de foarte multe avantaje, de la îmbunătățirea activității cardiovasculare până la întărirea sistemului imunitar.