Ce spun astrele azi, 10 august

Berbec

Astazi sunteti susceptibili de accidente casnice, asa ca atentie la ceea ce v-ati propus sa faceti in acest domeniu. Nu va angajati, in nici un caz in activitati riscante sau carora nu le cunoasteti mersul. Oricum, in multe privinte, ziua de astazi va fi o zi a compromisului, in multe dintre actiunile pe care le veti intreprinde. In cea mai mare parte, ar putea sa vi se para o idee buna sa va pliati pe ideile celorlalti, insa aveti grija pana la ce punct; sa nu va fie puse in seama idei gresite, care nu va apartin si pe care, in mod eronat, le-ati enuntat in diverse anturaje. Pastrati-va obiectivitatea in ceea ce priveste propriile idei si aspiratii.



Taur

Nu va veti putea pastra obiectivitatea fata de o persoana are va sacaie la modul evident si intentionat. E drept ca nici dumneavoastra nu va comportati foarte rational, inca sunteti sub influenta unei stari de spirit nu foarte placute, ce vine din zilele precedente. In acest context, este nevoie sa incercati sa va abtineti de la polemici inutile cu aceasta persoana, faceti tot posibilul sa o ignorati si nu raspundeti provocarilor sale. Va veti enerva mai mult decat este necesar si va veti face rau singuri. Este necesar sa acordati ceva mai multa atentie starii de sanatate; aveti tendinta de a va consuma pentru tot si toate, in tacere, ceea ce nu face deloc bine psihicului vostru.



Gemeni

Astazi familia va acapareaza toata atentia si, chiar daca nu sunteti acasa, va ganditi la problemele domestice si la modul in care le puteti solutiona. Ar fi bine sa nu luati acest tip de decizii de unul singur, ci este recomandabil sa va consultati si cu cei direct implicati. Nu este intelept sa va comportati ca un dictator, pentru ca exista un risc major ca totul sa se intoarca impotriva dumneavoastra si sa induceti tensiuni inutile in mediul in care traiti. Problemele sentimentale trebuie rezolvate cu discretie, dar si cat mai prompt posibil, pentru ca, lasate sa treneze, pot provoca daune emotionale.



Rac

Este important sa comunicati cu eficienta astazi si, mai ales, corect si cinstit. Numai asa puteti avea succes in ceea ce intentionati sa realizati. Daca alegeti sa fiti duplicitari si sa induceti in eroare cu buna stiinta, cu siguranta nimic nu va iesi asa cum v-ati dori. Supravegheati-va sanatatea cu mai multa atentie. Acordati timp meselor la orele la care trebuie luate si odihnei, pentru a nu va pune in pericol de imbolnavire. Cei care lucreaza in domeniul afacerilor, trebuie sa fie prudenti, sa nu actioneze grabit, fara a se documenta inainte de a lua o decizie; riscul de a gresi, in aceste conditii, este crescut azi.



Leu

Aveti posibilitatea sa claditi, cu succes, lucruri noi de la zero; trebuie doar sa fiti creativi si sa va faceti putin curaj. Ba chiar este indicat sa faceti acest lucru si, daca va dati silinta asa cum trebuie, este foarte posibil sa aveti rezultate neasteptat de bune. Daca lucrurile vor ajunge astfel, atunci increderea dumneavoastra in sine va avea numai de castigat, iar dumneavoastra veti prinde curaj pentru si mai multe proiecte pentru viitor. Fiti alaturi de familie, implicati-va activ in rezolvarea problemelor care pot sa apara, deoarece exista posibilitatea ca lucrurile sa degenereze daca sunt lasate la voia intamplarii.



Fecioara

Daca reusiti sa va calmati si sa priviti lucrurile cu obiectivitate, atunci totul va aparea mult mai clar si mai simplu. Nu va lasati atrasi in cine stie ce certuri sau conflicte care pot sa va aduca prejudicii destul de serioase in viitor, ci actionati intelept, feriti-va de ceea ce va poate dauna si concentrati-va pe lucrurile folositoare si care nu va pun probleme deosebite. In a doua parte a zilei, este posibil sa aflati anumite informatii care sa va puna, totusi, in incurcatura si sa va solicite la maximum calmul si diplomatia. In orice caz, este bine sa nu lasati lucrurile sa se deterioreze prea mult, chiar daca se cere sa acceptati si unele compromisuri.



Balanta

Puneti accent pe comunicare astazi, mai ales in viata personala. In familie, sunt persoane care asteapta sa spuneti ce aveti pe suflet. Nu va asteptati ca ei sa ghiceasca si sa va abordeze. Faceti voi pasul care trebuie si vorbiti, daca aveti ceva de spus. Sau, daca nu, adoptati o atitudine care sa nu lase loc de interpretari, caci veti initia tensiuni inutile si va veti face probleme mai mari in mod absolut gratuit. Aceaste consideratii sunt valabile si in plan profesional, unde animozitatile iscate pot fi mult mai complexe si complicate. Apreciati situatiile in care trebuie sa va aratati rezervati si situatiile in care este absolut necesar sa interveniti.



Scorpion

Se pare ca ati cam uitat de limite si nu prea intelegeti ca ar trebui sa va opriti inainte de a merge prea departe. Se poate sa va implicati intr-o serie de discutii aprinse, unde sa va exprimati o serie de puncte de vedere care v-ar putea atrage dezaprobare din partea celorlalti interlocutori. Sau poate va ganditi sa va implicati in vreo intreprindere care comporta riscuri, fara sa va ganditi prea mult la eventuale consecinte. Sau chiar ati putea sa mergeti la cumparaturi in supermarket, unde sa va depasiti cu mult bugetul alocat cumparaturilor. Nu este cazul sa riscati prosteste. Ganditi, inainte sa actionati. Dati-va silinta sa faceti lucrurile cat mai bine posibil, daca vreti sa nu aveti de suferit.



Sagetator

Daca veti cunoaste acea persoana care poate sa aiba impact benefic asupra viitorului apropiat, veti fi foarte castigati dupa ziua de astazi. Etalati-va, in continuare, sarmul si atractivitatea si veti avea parte numai de lucruri bune. Este o zi potrivita si pentru studiu si calatorii, mai ales daca veti fi acompaniati de cineva care va impartaseste pasiunile si cu care aveti multe puncte in comun. Finantele reprezinta un domeniu sensibil, foarte pasibil de a va cauza probleme; in primul rand, fiti chibzuiti in privinta achizitiilor pe care intentionati sa le faceti. Limitati-va la strictul necesar; asa veti fi siguri ca nu va expuneti inutil riscului.



Capricorn

Ar trebui sa incercati sa treceti peste sensibilitatea emotionala marcanta a acestei zile si sa faceti in asa fel incat sa va puteti concentra asupra a ceea ce realmente este important. Nu e mai putin adevarat ca trebuie sa va ridicati la inaltimea asteptarilor, asa incat modul in care va organizati pentru a iesi din pasa in care va aflati in prezent poate constitui un alt model de urmat. Pot sa apara probleme domestice care sa solicite, in mod special, atentia si implicarea voastra sa fie absolut necesara. Si relatia cu juniorii ar putea sa semnaleze unele turbulente, mai ales daca incercati sa impuneti anumite decizii, in loc sa faceti consultari si sa cadeti de acord.



Varsator

Este bine sa gasiti un limbaj comun cu cei din jur, pentru ca lucrurile sa mearga usor. Si aveti posibilitatile de a face acest lucru, dar va trebui sa puneti la bataie disponibilitatea. Daca veti alege sa va puneti contra curentului, veti provoca probleme majore, care nu vor intarzia sa-si arate consecintele. Uneori este bine sa mai lasati putin mandria deoparte si sa va vedeti interesele; nimeni nu spune ca trebuie sa va lasati calcati in picioare, dar uneori este bine sa faceti un pas inapoi, pentru a avea privilegiul altor cativa inainte, mai atrziu. Azi ar fi bine sa alegeti sa calatoriti, sa iesiti in natura, sa luati aer, pentru ca este un moment bun sa va relaxati, sa reflectati la problemele care va framanta si sa va refaceti fortele.



Pesti

Astazi s-ar putea sa va confruntati cu un volum de munca mai mare decat de obicei, asa incat faceti tot posibilul sa va mobilizati si sa va organizati. Puteti chiar sa acceptati a fi ajutati, doar cu conditia ca ajutorul sa fie bine intentionat si de incredere, altfel v-ati putea trezi cu "surprize". In a doua parte a zilei, puteti sa va puneti la treaba aptitudinile artistice si sa va infrumusetati caminul in care traiti. Realizati un proiect si implicati si alte persoane din jurul vostru. Cautati sa va rezervati si timp pentru odihna, ca sa nu va puneti in pericol starea de sanatate; orele de odihna sunt important de respectat.