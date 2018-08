Fostul șef de la FISC consideră că, datorită „Micii reforme fiscale”, vor crește veniturile la buget

Pachetul «Micii reforme fiscale», adoptat recent de Parlament va duce la creșterea veniturilor în Bugetul de Stat. Părerea a fost exprimată de către fostul șef Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, în cadrul emisiunii ”Logica Puterii”, de la Sputnik Moldova.



"După reforma fiscală, consider că vor crește veniturile la buget. Se va vedea care va fi reacția mediului de afaceri, dar decizia Guvernului de a micșora impozitele este una curajoasă", a declarat Ion Prisăcaru.



Amintim că pachetele de legi care vizează „mica reformă fiscală” prevăd că, în premieră pentru istoria țării, minimul de existență nu va mai fi impozitat. Astfel, scutirea personală se dublează, de la aproape 11.300 la 24 de mii de lei sau un venit de 2000 de lei neimpozitat pe lună. Scutirea pentru întreținerea copiilor va fi majorată până la 3000 de lei, iar pentru întreținerea unui invalid – de la 16800 până la 30000 lei. Astfel, ultima categorie va avea un impozit pe venit 0% pentru o sumă lunară de 4500 de lei. Iar pentru impozitul pe venit se introduce o cotă unică de 12 la sută, reducându-se de la 18%. Astfel, salariații cu un venit de 3000 de lei, și beneficiază doar de scutirea personal, vor plăti un impozit de 52,2 lei. Cei cu un salariu de 5000 de lei, vor plăti un impozit de 267 de lei. În același timp, cei cu salarii de zeci de ori mai mari, vor plăti impozite de 25-36 de ori mai mari. De exemplu: salariații cu un venit de 15000 de lei vor plăti un impozit de 1341 de lei, iar ce cu venituri de 20000 de lei – 1878 de lei.



La fel, pachetul de legi mai prevede ca angajatorul va achita doar 18% la bugetul asigurărilor sociale, comparativ cu 23% cum este acum. Reforma mai conține și limitarea abuzurilor asupra oamenilor de afaceri din partea instituțiilor de drept.

“Mica reformă fiscală” propune şi un nou sistem de impozitare pentru cei care prestează activitatea de taximetrie. Astfel, angajaţii care primesc un salariu lunar de până la 10 mii de lei vor plăti un impozit lunar fix de doar 500 de lei, iar plăţile lunare pentru prima de asigurare medicală şi contribuţia socială vor constitui a 12-a parte din mărimea fixă a acestora, stabilită de Guvern pentru anul respectiv. Cheltuielile pentru reparaţia automobilelor care funcţionează ca taxiuri vor fi deductibile 100%.



Pachetul de legi prevede şi reducerea cotei TVA de la 20% la 10% pentru serviciile din restaurante, hoteluri, cafenele, catering etc. Pentru cei cu venituri de sub 1,2 milioane de lei va fi un impozit operaţional de 4%, iar ceilalţi care au activităţi mai mari de 1,2 milioane vor avea de ales: să lucreze în regim general.