Precizare de la Ministerul Finanțelor: Carnetele TIR nu vor fi scumpite

Carnetele TIR nu vor fi scumpite în urma deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de Ministerul Finanțelor, într-un comunicat de presă care vine să dezmintă unele informații eronate, publicate în presă.



Potrivit Ministerului Finanțelor , implicațiile aceste decizii se rezumă doar la faptul că Serviciul Vamal nu va raporta Consiliului Concurenței sumele scutirilor, în contextul în care aceastea nu reprezintă ajutor de stat.



«Legislația națională și cea internațională la care Republica Moldova este parte, prevede o serie de măsuri de sprijin (facilități fiscale), sub formă de scutiri, reduceri de cote etc. O parte dintre măsurile de sprijin, și anume cele care reprezintă ajutor de stat, urmează a fi raportate Consiliului Concurenței de către furnizorii ajutorului de stat, în cazul facilităților fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat și de către Serviciul Vamal», se conține în comunicatul instituției.



«Astfel, prin Decizia Consiliului Concurenței nr. ASER-46 din 28.06.2018, la care face trimitere ziaristul, s-a constatat faptul că măsura de sprijin acordată în baza art. 7 din Convenţia din 14.11.1975 vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. Convenţia (T.I.R.) nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. Deci, Consiliul Concurenței solicită ca această facilitate să nu mai fie inclusă în rapoarte», se mai spune în comunicatul citat.