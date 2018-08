Detergenţii ecologici, recomandaţi de către experţi din domeniul protecţiei mediului

Au fost sfătuiţi să renunţe la detergenţii obişnuiţi din comerţ şi să opteze pentru detergenţii ecologici. Un târg inedit a avut loc în Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din capitală, unde oamenilor li s-a explicat care este dauna adusă mediului prin folosirea produselor chimice pentru curăţenie, relatează Mesager.



„Eu folosesc produsele ecologice, detergenți, cosmetică, deoarece sunt conştientă de faptul că noi suntem producători de deşeuri şi durata de viaţă a unui produs este mult mai mare decât perioada în care el stă la noi. Bineînţeles că problema ecologică este foarte importantă pentru ţara noastră. Eu, din păcate, nu le folosesc foarte des, pentru mine asta este un fel de descoperire şi mă bucur foarte mult că am primit diverse informaţii. Ţin foarte mult la sănătate mea şi la natură. Copii noştri ar trebui să trăiască într-o lume normală şi curată, nu vreau să se spele în ape toxice. Există multe elemente dăunătoare, cum este sodiul sau sulfatul, care se conţin aproape în toţi detergenţii”, au spus vizitatorii târgului.



Experţii susţin că detergenţii tradiţionali sunt dăunători prin faptul că au compuşi chimici care rămân în apă chiar şi după procesul de epurare, iar ulterior sunt poluate râurile şi apa care ajunge în robinetele noastre.



„Substanţele sunt foarte agresive şi, în mare parte, după ce am vizitat foarte mult staţii de epurare din Moldova, am înţeles că aceste substanţe chimice nu se neutralizează la staţia de epurare şi ulterior ele ajung în râurile noastre, fiindcă după epurarea apelor uzate apa se deversează înapoi în natură. Apa care vine la noi în robinet este din Nistru şi atunci îmi puneam întrebarea: dar cât de sigură pot eu fi că apa din robinet este bună?”, a specificat experta Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu.



„Apa nu corespunde normativelor sanitare şi apa deseori este tehnică, nu putem să o consumăm. Asta şi trebuie să facem – să protejăm apa de suprafaţă cu sfinţenie şi să înlăturăm toate sursele de poluare”, a menționat experta Ina Coșeru.



Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect susţinut de Agenţia Austriacă de Dezvoltare şi Agenţia Elveţiană pentru Cooperare.