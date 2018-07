Avocatul regal britanic James Ramsden: Kroll minte și o face intenționat

Rapoartele Kroll 1 și Kroll 2 referitor la frauda bancară din Republica Moldova nu conțin argumente și dovezi, ci simple impresii și presupuneri care sunt prezentate ca adevărul absolut, constată un raport realizat de cunoscuta companie cu renume mondial Quintel Intelligence și de avocatul regal britanic al lui Ilan Șor, James Ramsden . Autorii au demonstrat marți, 31 iulie, într-o conferință de presă că în acest caz Kroll nu a deconspirat principalii beneficiari ai jafului bancar și există suspiciuni că a utilizat anumite date în contradicție cu legislația națională și internațională. Iar drept argument, autorii invocă faptul că în pofida rapoartelor Kroll, banii fraudați nu au fost returnați.



„În opinia noastră rapoartele Kroll 1 și Kroll2 nu conțin decât afirmații neîntemeiate, or acestea nu sunt confirmate de o analiză obiectivă a faptelor”, a menționat avocatul regal James Ramsden, specializat în investigații financiare și bancare.



Inclusiv, rapoartele nu-i prezintă pe principalii beneficiari ai furtului, dar nici nu analizează faptele de până la 2014. „Rapoartele Kroll nu încearcă să analizeze datele și dovezile că înainte de 2013 BEM a fost deținută de stat și a fost controlată de Vlad Filat”, a precizat avocatul care este apărătorul primarului de Orhei Ilan Șor.



„Cu toate acestea, rapoartele au fost citate ca o concluzie bazată pe dovezi, fapt care nu corespunde adevărului. Ele nu merită recunoașterea pe care au obținut-o în Moldova”, a arătat James Ramsden. În acest context, el s-a întrebat de ce dacă rapoartele Kroll, care îl prezentau pe Ilan Șor drept principalul vinovat, nu au servit ca bază pentru returnarea banilor devalizați.



El a arătat că există suspiciuni că Kroll a utilizat ilegal date cu caracter personal și este pasibilă pentru condamnare atât în conformitate cu legislația națională, cât și cu cea internațională.



„Este îngrijorător că declarațiile acceptate în instanța de judecată nu sunt luate în considerație de Kroll în investigația sa. În calitate de investigator profesionist nu văd nici un motiv pentru această atitudine”, a declarat la rândul său și reprezentantul Quintel Intelligence, Nicholas Connon.



Iar avocatul primarului de Orhei Ilan Șor, Denis Ulanov a declarat că raportul prezentat marți este doar un prim pas în acțiunile prin care clientul său își va demonstra nevinovăția. „Am spus din start care este opinia noastră despre Kroll. Sperăm că după prezentarea raportului de alternativă, detaliat și profesionist societatea își va putea face concluziile independent ,fără ca cineva să-i impună părerea. Este începutul acțiunilor juridice împotriva lui Kroll atât în instanțele naționale cât și internaționale. Acesta este finalul primei etape și începutul unui drum lung, dar noi suntem absolut siguri că avem dreptate.”, a declarat Denis Ulanov.



James Ramsden este un avocat regal licențiat, cunoscut în Marea Britanie și la nivel mondial, specializat în investigații financiare și bancare. În prezent, pe lângă cazul KROLL și al scandalului bancar din Moldova, dânsul este implicat în investigarea unui caz major la cererea guvernului din Malaezia.

James Ramsden QC are o practică internațională largă în soluționarea litigiilor comerciale, de reglementare, disciplinare, media, sport și drept public și are un spectru larg de clienți inclusiv din partea unor mari corporații guvernamentali și de reglementare.



În activitatea sa, inclusiv de analiză a rapoartelor KROLL, avocatul colaborează îndeaproape cu compania britanică Quintel Intelligence, care reunește un grup de profesioniști înalt calificați în domeniul informațiilor financiare și de afaceri și investigațiilor cazurilor de fraudă bancară. Quintel Intelligence este un furnizor de informații juridice, specializat în rezolvarea litigiilor.