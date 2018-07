Ce spun astrele azi, 29 iulie

Berbec

Astazi ar trebui sa nu va faceti griji pentru cele mai mici probleme, deoarece totul se va rezolva de la sine. Va veti bucura de o perioada productiva la locul de munca si s-ar putea ca un coleg sa va faca o surpriza placuta. Din punct de vedere financiar, ar trebui sa economisiti mai mult daca planuiti sa faceti o investitie importanta in viitorul apropiat. Desi bugetul vostru pare echilibrat, cheltuielile neprevazute va pot afecta planurile. Veti reusi sa ajungeti la un compromis in familie dupa o lunga dezbatere, iar acest lucru va va ajuta sa va apropiati de cei dragi; tactul si diplomatia pot rezolva multe, in situatii tensionate.



Taur

Ar trebui sa dati dovada de mai multa initiativa la locul de munca, sa aveti mai mult curaj sa va sustineti punctele de vedere! Superiorii se asteapta ca voi sa acceptati si proiectele ce par a fi o provocare. Astazi s-ar putea sa intrati in conflict cu partenerul daca nu reusiti sa ajungeti la un compromis. Desi ar trebui sa acceptati sugestiile celor dragi din cand in cand, acest lucru nu ar trebui sa presupuna renuntarea la propriile valori. Incercati sa purtati o discutie cat mai sincera. In aceasta perioada ar trebui sa va bucurati de fructele si legumele de sezon si va veti asigura consumul necesar de vitamine; acest lucru va duce la un tonus excelent.



Gemeni

Nu ignorati problemele din familie pentru a va concentra asupra carierei, deoarece situatia poate evolua negativ foarte repede; lucrurile lasate la voia intamplarii va pot da mari batai de cap. Incercati sa fiti aproape de cei dragi atunci cand acestia trec printr-o situatie dificila. Ar trebui sa investiti mai mult in sanatatea voastra. Daca nu sunteti multumiti de conditia fizica, nu amanati si incercati sa schimbati rutina cu o noua activitate, cum ar fi alergatul seara. S-ar putea ca un mesaj de la un prieten drag sa va influenteze pozitiv intreaga saptamana. S-ar putea ca o investitie pe care ati facut-o de curand sa dea in sfarsit roade.



Rac

Astazi veti observa cum problemele de la serviciu par a se rezolva de la sine; acest lucru este rezultatul muncii pe care ati depus-o in ultimul timp, asa ca meritati o pauza sau cel putin o rasplata! S-ar putea ca planurile pentru viitor sa implice acum si partenerul, iar acest lucru va poate incurca. Solutia ar fi sa discutati deschis cu partenerul si sa ajungeti la o concluzie impreuna. Este posibil sa suferiti de migrene in aceasta perioada; nu excludeti o posibila problema de vedere si programati-va la un control. Veti accepta schimbarile in rutina voastra cu mai mult entuziasm.



Leu

S-ar putea ca in sfarsit sa gasiti o cariera potrivita pentru voi, insa acest lucru presupune o schimbare in rutina cu care v-ati obisnuit, in programul de zi cu zi. Incercati sa fiti sinceri cu cei dragi atunci cand acestia propun o discutie dificila; nu renuntati la sansa de a va apropia de cineva. Este posibil ca un proiect personal sa nu dea roade, insa va fi foarte greu sa renuntati la acesta. Daca nu reusiti sa va apropiati de copii, ar trebui sa planuiti o activitate si sa le demonstrati ca sunteti interesati de ceea ce ii pasioneaza. S-ar putea sa suferiti de probleme cu stomacul in aceasta perioada, asa ca aveti grija la ceea ce mancati.



Fecioara

Ar trebui sa fiti mai sinceri cu propriile nevoi si veti observa cum veti fi mult mai fericiti. Acest lucru presupune si respectarea propriilor valori atunci cand un prieten incearca sa va influenteze decizia. Veti reusi sa observati un progres la locul de munca, iar acest lucru va fi apreciat de catre cei din conducere; este posibil ca o promovare sa nu fie prea departe, insa trebui sa va mentienti, in continuare, linia de actiune eficienta si perseverenta! S-ar putea sa va simtiti coplesiti de anumite schimbari din viata personala, insa treceti doar printr-o perioada de ajustare. Daca sunteti rabdatori, lucrurile nu vor parea la fel de dificile in curand.



Balanta

In momentele de stres, tindeti sa ii evitati pe cei dragi si sa incercati sa rezolvati problema singuri, fara a va lasa ajutati sau asistati de persoane, poate mai calificate. Acest lucru ar putea sa va afecteze nu numai starea emotionala, ci si relatiile cu prietenii. Este posibil ca cineva cu care nu ati vorbit de mult timp sa va contacteze pentru o intalnire in oras. Desi va asteptati la o propunere inedita, s-ar putea ca acest lucru sa fie doar o incercare pentru a relua legatura dintre voi. Nu renuntati atunci cand gasiti un hobby, ci incercati sa il includeti mai bine in rutina zilnica, astfel incat responsabilitatile voastre sa nu fie afectate.



Scorpion

S-ar putea ca o schimbare in rutina zilnica sa va ajute atunci cand va simtiti lipsiti de motivatie. Nu renuntati la oportunitatile prezentate de catre cei din jur, deoarece acestea ar putea sa va aduca o noua perspectiva asupra carierei sau prioritatilor voastre. Se anunta o perioada foarte buna pentru viata sentimentala; este posibil sa intalniti pe cineva cu care veti observa o legatura stransa din primele momente. Astazi veti dori sa faceti o investitie de viitor, insa este posibil sa dati peste un numai de obstacole, asa ca perseverati! Incercati sa abordati noi feluri de a gati daca v-ati plictisit de dieta pe care o urmati.



Sagetator

Veti reusi sa ii atrageti pe colegii de la munca de partea voastra atunci cand dezbateti noile proiecte. Bucurati-va de oportunitatea de a-i impresiona pe superiori, deoarece se anunta o schimbare pozitiva pentru situatia voastra financiara... iar acest doua lucruri ar putea fi conectate! S-ar putea sa observati un disconfort la nivelul ficatului, ceea ce indica un stil de viata nesanatos. Este cazul sa fiti mai atenti la ceea ce mancati sau beti si sa faceti un efort pentru o schimbare a stilului vostru de viata. Nu va faceti griji daca un prieten va ignora, deoarece s-ar putea ca acesta sa caute modul perfect prin care va poate explica situatia.



Capricorn

S-ar putea sa fiti pusi astazi intr-o situatie dificila, iar alegerea voastra ar putea sa va influenteze viitorul. Nu luati nici o decizie fara a va consulta cu cei dragi si fara a analiza atent situatia. Veti reusi sa va apropiati de un prieten drag in urma unei situatii mai putin fericite, insa sprijinul vostru constant va fi apreciat. Incercati sa va ocupati din timp de responsabilitatile de la locul de munca, deoarece va asteapta o perioada plina de provocari; ziua aceasta, mai cu seama, va fi plina, din acest punct de vedere. Este posibil sa observati o crestere in bugetul personal, ceea ce inseamna ca in curand va veti putea gandi serios la anumite investitii.



Varsator

Ar trebui sa va dati silinta pentru proiectul la care lucrati momentan si nu sa visati cu ochii deschisi la alte oportunitati, mai putin viabile. S-ar putea sa observati ca obositi foarte repede, iar acest lucru se poate datora stilului de viata; incercati sa depuneti mai mult efort atunci cand vine vorba de sanatatea voastra si sa fiti atenti la schimbari. Este posibil ca un prieten sa va ceara ajutorul astazi, cel mai probabil sub forma unei sume de bani. Nu aruncati un obiect atunci cand se strica! De cele mai multe ori, acestea pot fi reparate usor, iar voi veti evita sa cheltuiti banii economisiti pentru inca o perioada de timp.



Pesti

S-ar putea sa observati nevoia unui program de lucru structurat in haosul pe care l-ati intampinat in ultima vreme. Desi este usor sa ajungeti la un consens cu partenerul, s-ar putea ca acest lucru sa va determine sa suspectati o lipsa de interes. Incercati sa va setati teluri personale mult mai realiste si veti observa cum va bucurati de satisfactia unui lucru bine facut tot mai des. Este posibil sa duceti lipsa increderii de sine, asa ca atunci cand un prieten va critica pentru alegerile facute, veti incepe sa va indoiti de ceea ce sunteti capabili. Ar trebui sa fiti atenti la consumul de dulciuri.