Casa Albă: Donald Trump este deschis ideii unei vizite în Rusia

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este deschis ideii unei vizite oficiale în Rusia, a comunicat vineri după-amiază Casa Albă, citată de agenţia Reuters.



"Preşedintele Trump aşteaptă să îl întâlnească pe preşedintele Putin la Washington, la începutul anului viitor, şi este deschis ideii de a efectua o vizită la Moscova, după primirea unei invitaţii oficiale", a comunicat vineri după-amiază Sarah Sanders, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei SUA.



Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a invitat pe omologul său din Statele Unite, Donald Trump, să efectueze o vizită oficială la Moscova. "În privinţa reuniunilor, înţeleg perfect ce a declarat preşedintele Trump. Are dorinţa ca noi să avem noi întâlniri. Eu sunt pregătit să îl întâlnesc. Dar este necesar să fie întrunite condiţiile. În ţara noastră, noi suntem pregătiţi pentru astfel de întâlniri. Suntem pregătiţi să îl invităm pe preşedintele Trump la Moscova. I-am adresat deja invitaţia, i-am spus deja", a afirmat vineri Vladimir Putin, citat de ediţia în limba franceză a agenţiei de presă Sputnik.



Referindu-se la propunerea unei întrevederi în SUA, Vladimir Putin a declarat: "Sunt pregătit să merg la Washington. Repet, sunt pregătit, dacă vor fi create condiţiile de lucru".



Preşedintele SUA, Donald Trump, vrea să aibă o nouă întrevedere cu omologul său rus, Vladimir Putin, la începutul anului viitor, după încheierea anchetei privind ingerinţele ruse, a declarat consilierul prezidenţial american pentru Securitatea Naţională, John Bolton. Donald Trump "crede că următoarea întrevedere bilaterală cu preşedintele Putin trebuie să aibă loc după încheierea vânătorii de vrăjitoare ruse, astfel că am convenit că va fi la începutul anului viitor", a afirmat John Bolton miercuri seară.



Donald Trump a semnalat deja că vrea o nouă întâlnire cu Vladimir Putin, în pofida controverselor generate de recentul summit SUA-Rusia din Finlanda.



Donald Trump şi-a atras critici dure pentru că a sugerat că are încredere mai mare în preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, decât în evaluările serviciilor secrete americane privind ingerinţele electorale ruse. "Eu am încredere în oamenii mei din serviciile de informaţii, dar vă pot spune că preşedintele Putin a fost extrem de puternic în negarea acuzaţiilor", a afirmat Donald Trump după întâlnirea cu liderul de la Kremlin. Donald Trump trebuie să înţeleagă că "Rusia nu este aliatul nostru", a reacţionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, preşedintele Camerei Reprezentanţilor. Rusia este responsabilă de "tentative intense, în curs" pentru subminarea democraţiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informaţii americane.