Băutura care te ajută să slăbești

Ananasul se remarcă la nivel nutrițional datorită concentrației sale ridicate de enzime digestive și compuși antioxidanți, care susțin procesul de detoxifiere a organelor. Mai mult, este o sursă importantă de fibre dietetice, vitamine și minerale, iar toate acestea ajută la bunăstarea fizică și mentală. Deși mulți preferă să mănânce fructul, alții îl folosesc într-o băutură medicinală delicioasă pe care o beau de mai multe ori pe zi.



Ai băut vreodată apă de ananas? Pe lângă faptul că este bogată în substanțe nutritive esențiale, apa de ananas este perfectă pentru a menține corpul hidratat în zilele călduroase de vară, iar beneficiile pe care le are asupra sănătății sunt următoarele:



Favorizează slăbitul

Ananasul a devenit popular datorită proprietăților sale de slăbire. Nu este un tratament miraculos pentru arderea grăsimilor, însă substanțele nutritive prezente în fruct au capacitatea de a accelera metabolismul. În plus, conține fibre dietetice care îmbunătățesc procesul de digestie și controlează colesterolul. Iar ca rezultat asigură glucoza ca sursă de energie și, prin urmare, susține funcțiile metabolismului.



Detoxifică ficatul

Enzimele și compușii antioxidanți prezenți în apa de ananas sunt aliați excelenți pentru îmbunătățirea funcțiilor ficatului, stimulând eliminarea deșeurilor care sunt reținute în țesuturile lor. Efectul său de purificare ajută la îmbunătățirea procesului de filtrare a sângelui, care este esențial pentru eliminarea toxinelor. În plus, antioxidanții săi ajută la regenerarea celulelor și la protejarea împotriva deteriorării cauzate de radicalii liberi.



Ameliorează simptomele artritei

Datorită conținutului ridicat de bromelaină, o enzimă, această băutură este un antiinflamator natural care protejează corpul de diferite boli. Asimilarea sa în organism restabilește circulația și stimulează eliminarea excesului de lichid în țesuturi. În plus, ameliorează principalele simptome ale artritei, a bolilor osoase și a altor afecțiuni inflamatorii.



Întărește imunitatea

Consumul acestei băuturi, ca parte a alimentației obișnuite, este o modalitate excelentă de a crește dozele de vitamina C. Datorită acestui fapt, este ideală pentru îmbunătățirea mecanismele de apărare ale sistemului imunitar. Scade chiar și riscul de infecții virale și bacteriene.



Cum prepari apa de ananas acasă

Pregătirea apei de ananas este foarte ușoară. Se poate face în fiecare zi, mai ales dacă vrei să devină o băutură de bază.



Ai nevoie de:

– ½ ananas cu coajă

– 1 litru apă



Mod de preparare:

Începe prin a tăia ananasul cuburi, fără să-i îndepărtezi coaja. Apoi, pune cuburile într-o oală cu apa. Lasă-le să fiarbă 10-15 minute. Îndepărtează vasul de pe foc, lasă băutura să se răcească, după care strecoar-o.



Bea o cană de apă de ananas pe stomacul gol și înainte de fiecare masă principală. Evită să adaugi zahăr sau alți îndulcitori, deoarece aceștia afectează proprietățile băuturii.