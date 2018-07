Ce spun astrele azi, 26 iulie

Berbec

Sunteti plini de energie si cautati sa atrageti si pe altii in ceea ce intentionati sa faceti, sa-i molipsiti de buna dispozitie si entuziasm. Si nu putini sunt cei care aleg sa vi se alature, tocmai pentru ca apreciaza astfel de momente. Fiti atenti sa nu deviati insa de la normal din cauza acestei explozii de exuberanta. Mai ales in ceea ce priveste cheltuielile, nu va lasati purtati de impulsuri si incercati sa tineti seama ca aveti de respectat anumite limite. De asemenea, incercati sa fiti pe receptie atunci cand i se cere implicarea in chestiunile domestice; mai ales daca unele din ele au fost ignorate mai multa vreme, ar trebui sa va ganditi ce solutii puteti gasi pentru a vi le lua de pe cap, o data pentru totdeauna.



Taur

Nu prea aveti chef de munca astazi, asa ca faceti tot posibilul sa va eschivati si sa faceti macar strictul necesar. A sta si a visa la ceea ce v-ati dori sa faceti nu este un lucru deloc productiv; trebuie sa aveti insa grija, mai ales daca veniturile vostre depind de cat de mult produceti! S-ar putea ca statul de plata sa va ofere o alta mare dezamagire, atunci cand il veti vedea. Din cauza neimplicarii voastre in diverse sarcini domestice, s-ar putea sa aveti parte si de ceva tensiuni familiale. Tratamentul detasat si aparent dispretuitor fata de persoanele din jur are potential de a strani resentimente, ce nu vor cadea deloc bine pentru voi.



Gemeni

Aveti momente cand nu gasiti deloc calea potrivita pentru a va indeplini sarcinile pe ziua de astazi. Va veti simti lipsiti de energie si fara putere de concentrare. Poate ca ar trebui sa va ginditi la modalitati de a va stimula creativitatea, poate ca sunteti doar cantonati intr-o rutina monotona care va uzeaza. Daca veti considera ca simptomele voastre sunt de natra fizica, nu ezitati sa cereti parerea unui specialist, care va poate ajuta sa depistati cauzele si sa le remediati. Partenerul va solicita, de asemenea, atentia. Ar fi bine sa nu tratati cu neglijenta, mai ales daca el/ea s-a straduit mult pentru a va face pe plac.



Rac

Astazi aveti mult mai multa incredere in propriile forte, astfel ca puteti sa incercati si ceea ce va provoca retineri in zilele anterioare. Binenteles, nu e recomandabil sa fiti nesabuiti, sa faceti lucruri putin gandite, hazardante. Insa iesirea din cotidian, ceva adrenalina si putin suspans pot aduce o variatiune necesara vietii voastre si va pot condimenta ziua de astazi, poate si pe urmatoarele. Daca nu va veti angaja in actiuni cu riscuri majore, totul ar trebui sa fie OK. In plan profesional, va trebui sa fiti ceva mai atenti ca de obicei, la semnalele pe care le primiti din partea colaboratorilor; exista momente cand limbajul non-verbal devine foarte important, ajutandu-va sa descoperiti ceea ce nu merge asa cum trebuie.



Leu

Nu ar trebui sa va lasati dusi de emotii astazi si nici nu ar trebui sa luati decizii sub impulsul acestora. Sunt momente in care nu aveti mintea libera si viziunea clara asupra lucrurilor care se petrec in jurul vostru, asa ca nu ar trebui sa va aventurati in nici o intreprindere, mai ales daca aceasta comporta si o serie de riscuri. Pe cat posibil, amanati deciziile importante pentru zilele urmatoare! Fiti rabdatori cu juniorii, care poate au unele asteptari de la voi si care ar putea fi dezamagiti daca veti adopta o atitudine rigida, rece, necooperanta. Discutiile cu partenerii - de afaceri sau de cuplu - pot usor degenera, daca nu le veti controla, foarte din scurt, evolutia.



Fecioara

Aveti mare grija pe ce va cheltuiti bani astazi. Sunteti tentati sa uitati de balanta si sa dati banii pe tot felul de lucruri inutile. Chiar daca veti cumpara produse de calitate, marci de prestigiu, e foarte posibil ca asta sa va coste destul de scump si sa va afecteze veniturile pentru o lunga perioada de timp. Relatiile cu apropiatii cunosc o inrautatire brusca, la care nu va asteptati, iar acest lucru va cam demoralizeaza, deoarece va "alimentati" emotional, intr-o mare masura, din aceste relatii. Ar trebui sa va analizati mai atent comportamentul de pe parcursul zilei; se prea poate sa fi gresit voi insiva pe undeva...



Balanta

In sfarsit, o zi normala, asa cum ar trebui sa fie fiecare zi! Se pare ca sansa va surade astazi si va da posibilitatea de a va simti impliniti. Poate un contract avantajos la munca, poate ceva banuti in plus la castiguri, poate momente de neuitat altauri de cei dragi. Fiti foarte atenti, mai ales cei care aveti meserii care presupun vigilenta, precum si cei care sofati; nu veti sta deloc bine la acest capitol, asa ca va tebui sa fiti mult mai atenti ca de obicei. Se impune, de asemenea, foarte multa diplomatie, in tot ceea ce veti intreprinde astazi; prea multa incredere in sine poate sa va determine sa luati decizii pripite, impulsive, cu impact negativ.



Scorpion

Astazi trebuie sa va ocupati mai indeaproape de chestiuni generatoare de venituri, chiar sa gasiti noi modalitati de a face bani. Mai ales daca v-ati facut planuri pentru perioada urmatoare, aveti nevoie de venituri. Si cum nu sunteti persoana care sa stea cu mainile in san, e sigur ca veti gasi solutii pana la urma. Perspectivele arata destul de favorabil, asa ca nu prea aveti de ce sa va faceti griji. Este o zi favorabila noilor prietenii, dar si intaririi legaturilor cu prieteni mai vechi. Este posibila aparitia unor probleme familiale, care ar putea cere mai mult calm din partea voastra si mai multa metodicitate. Tendinta de a va cauza singuri probleme trebuie combatuta energic; si-asa unele situatii sunt destul de incurcate.



Sagetator

Nu va ocupati gandurile cu nimicuri pe ziua de astazi. Aveti lucruri mult mai importante la care sa va ganditi. Este posibil sa apara ceva probleme in familie, care sa necesite prezenta dumneavoastra imperativa. Acest lucru va va da planurile peste cap si va trebui sa gasiti resursele pentru a va adapta noii situatii. Este nevoie sa va mobilizati mai mult in sprijinul apropiatilor, mai ales daca acestia va solicita in acest sens; ezitarile in a interveni pentru un prieten apropiat, pot duce la distrugerea unei relatii de ani de zile. Spre seara situatia se normalizeza si veti fi pozitiv influentati de calm, liniste si lipsa situatiilor conflictuale.



Capricorn

Astazi aveti o predilectie deosebita spre a va pune ordine in finante, in partea economica a vietii. Este bine sa va evaluati economiile, sa va faceti planuri pentru zile mai putin reusite. Nu disperati daca nu intotdeauna iese asa cum v-ati fi dorit. Oricum viitorul e plin de neprevazut si nu sta numai in puterile dumneavoastra sa-l rezolvati. Veti avea, insa, ajutor pretios de la apropiati. In familie domina armonia si buna intelegere; chiar daca vor aparea unele contradictii intre parerile proprii si cele ale partenerului, vet gasi destul de usor modalitati de ajunge la consens. Riscurile mai mari sunt din perspectiva starii de sanatate; sunteti mai slabiti imunitar si, in consecinta, mai expusi la tulburari ale starii de sanatate.



Varsator

Stim ca va place adrenalina, va place sa simtiti sangele curgand prin vene, insa de aici si pana la a face ceva cu totul lipsit de logica, ar trebui sa fie cale lunga. Totusi, riscurile sunt mari pentru voi astazi, de aceea trebuie sa aveti mare grija. Daca nu ati inceput inca proiectele pe care intentionati sa le initiati, ar fi bine sa le mai analizati o data in plus. Eventual, apelati si la expertiza cuiva care se pricepe mai bine ca voi; nu excludeti parerile avizate si nu porniti de la ideea ca voi le stiti si le puteti face pe toate. Este posibil sa va dati seama ca anumite chestiuni au fost estimate gresit si trebuie reevaluate; doar sa nu fie prea tarziu, atunci cand veti remarca aceste lucruri.



Pesti

Astazi s-ar putea sa trebuiasca sa mergeti pe varfuri ca sa nu deranjati o anumita persoana care trebuie menajata. La inceput aveti disponibilitate si chiar dorinta de a ajuta, insa daca persoana respectiva depaseste anumite limite, lucrurile ar putea iesi din normal. Consolati-va cu ideea ca e doar pentru scurta vreme si incercati sa va abtineti de la implusivitati. Partea financiara a vietii voastre va cunoaste stimulente. Este o zi plina de creativitate, mai ales daca aveti o meserie care va place in mod deosebit, pe care o practicati cu placere; in acest fel, solutiile vor aparea mult mai simplu si este posibil sa faceti fata cu brio chiar unor proiecte ceva mai ample.