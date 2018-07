Serviciul de livestreaming Privesc.Eu anulează orice colaborare cu liderul PPDA, Andrei Năstase, care i-a atacat dur și acuzat de transmisiuni selective. Năstase a afirmat că Privesc.Eu ar face jocul șefului Partidului Șor, primarul de Orhei, Ilan Șor. Și asta pentru că nu a transmis live protestul de ieri dimineață, organizat la Primărie de PPDA, PAS și PLDM, la care au participat câteva zeci de persoane.



”Că n-ar fi putut fi aici Privesc.Eu? Ar fi putut. Dar știți de ce? Și am s-o spun cu tot dragul față de această instituție media. Ieri, dimineață (luni - n.r.), când am făcut aici o conferință de presă, mizeria lui Șor a fost dată live! Alaltăieri (duminică – n.r.), când ne-au pângărit birourile, când au vrut să ne pângărească birourile, acel circ a fost dat în permanență live”, a afirmat Năstase luni, în fața Primăriei.



Replica i-a fost dată de către co-fondatorii privesc.eu, Vitalie Eșanu și Radu Chivriga. Aceștia i-au atras atenția lui Năstase că tot ceea ce spune este o manipulare curată.



”Țin să amintesc domnului Andrei Nastase, cu care Privesc.Eu are contract, că:



1. Nu se trimit SMS-uri la 1 de noapte că dimineața ai un protest.



2. Privesc.Eu nu este mass-media ci un serviciu de livestreaming și achită lunar o mulțime de servere (inclusiv și la Starnet-ul unde avem hostate 2 servere)



3. Am transmis gratuit sute de ore de la protestele Partidului DA, pe frig, ploaie și vânt.



Un pic de respect pentru cei care au mai rămas liberi în țara asta trebuie să ai.



Nemulțumitului de azi i se ia darul”, a scris Vitalie Eșanu pe Facebook.



Iar Radu Chivriga a confirmat că nu a fost transmis live nici protestul lui Șor, nici al lui Năstase.



”Iată cum arată o manipulare. Ieri m-am trezit la ora 8.30 și am scăpat ambele proteste, din cauză că ele se anunță din timp, dar nu noaptea sau cu câteva minute înainte de eveniment. Dar Andrei Năstase zice că ieri am transmis protestul Partidului Șor, dar nu și al Platformei DA. Dacă găsiți link - îmi expediați și mie”, a scris pe aceeași rețea de socializare co-fondatorul privesc.eu.



Acesta precizează că serviciile de transmisiune live trebuie să fie plătite, ca toate celelalte.



”A câta oară zic: Privesc.Eu este serviciu de live streaming, dar nu mass-media. Așa cum fotograful la nunți - îl achiți, așa cum scena pentru protest o achiți, așa cum serviciile de internet se achită lunar, așa și serviciul de livestreaming trebuie achitat”, a punctat Chivriga.



O reacție mult mai dură a avut bloggerul Eugen Luchianiuc. Anterior, acesta a lucrat la Privesc.Eu.



”Un simplu idiot, Andrei Năstase, a spus că Privesc.Eu este a lui Ilan Șor. Până acum credeam că e o anormalitate că nu ești primar în Chișinău. Astăzi chiar mă bucur că orașul nu a ajuns pe mâinile unui idiot și schizofrenic. Tare sper că tu și toată haita ta de nemernici, inclusiv Josan, și altă porcărie care umblă prin jurul tău, să dispari după alegerile parlamentare. Machedon deja s-a lepădat de tine”, a spus Luchianiuc într-un live pe Facebook.



