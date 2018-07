15 alimente din care poți să mănânci oricât fără să te îngrași. Greu de crezut, dar da, există alimente bune la gust și prietenoase cu silueta. O veste minunată, mai ales vara, când, să recunoaștem, toți ne dorim să fim cât mai aproape de perfecțiune, ca să arătăm bine în hainele subțiri și mai ales în costumul de baie!



Alimentele despre care vorbim pot fi consumate în orice cantitate și la orice oră, singurul lucru de care trebuie să ținem cont e să le gătim corect (dacă trebuie gătite) și să nu adăugăm unt, ulei, sare în exces, pentru că astfel le adăugăm calorii.



- Popcorn sau, popular spus, floricele. Reprezintă un snack extrem de sănătos și de sărac în calorii, dacă nu le pui unt, zahăr, caramel sau alte “nebunii” care se mai adaugă peste ele pentru un plus de gust. Mănâncă-le ca atare sau doar cu un pic de sare și nu vei trage mai greu la cântar.



- Dacă ți-e poftă de ceva crocant, poate de… chipsuri, ronțăie tije de țelină. Sunt crocante, sunt extrem de sănătoase și nu numai că nu îngrașă, ba din contră, ajută la slăbit. Iar asta, indiferent de cantitatea consumată!



- Vinetele sunt unele dintre legumele cele mai bune la gust și mai prietenoase cu silueta. Totul e să le prepari la grătar sau la cuptor, cu foarte, foarte puțin ulei.



- Dovleceii “se comportă” exact ca vinetele, dacă îi gătești light, iar gustul lor e inegalabil.



- Citricele nu îngrașă, ca restul fructelor; în plus, sunt minunate pentru digestie și, datorită conținutului ridicat de vitamina C, pentru aspectul pielii. Așadar, trei beneficii dintr-o lovitură!



- Pepenele roșu și cel galben au efect diuretic, adică te ajută să elimini din organism apa în exces. În plus, poți mânca până te saturi, fără grija cântarului.



- Algele reglează organismul din punct de vedere hormonal, iar o tiroidă care funcționează normal ne ajută să ne menținem la o greutate ideală.



- Castravetele conține apă în proporție de peste 90%. Este ideal nu doar pentru menținerea greutății, dar și pentru slăbit!



- Sfecla intensifică arderea grăsimilor. Consum-o în salate, în sucuri și vei vedea rezultate în scurt timp.



- Ouăle sunt unele dintre cele mai sănătoase surse de proteine și nutrienți – conțin o serie de vitamine din complexul B, vitaminele A și E, acid folic, calciu, fier, fosfor, zinc și seleniu. Fierbe-le, nu le prăji și astfel vei împușca din iepuri, cum se spune: îți vei menține silueta și vei da organismului tău nutrienți de calitate.



- Ananasul e recomandat în orice cură de slăbire, așadar, nu trebuie să te mire că e pe lista alimentelor care nu îngrașă. Intensifică arderile (de aceea este recomandat și după mesele copioase), are proprietăți purgative și detoxifiante și conține o mulțime de vitamine și de minerale.



- Merele și prunele te satură repede, reglează digestia și nu îngrașă. Sunt pline de vitamine C, iar gustul lor – mai trebuie să spunem? – este minunat.



- Salata nu e recomandată degeaba în curele de slăbire, ci pentru că… nu îngrașă! Salată verde, rucola, spanac – alege orice combinație vrei și mănâncă… fix cât vrei, fără teama kilogramelor în plus. Atenție însă: nu adăuga dressing. Sosurile sunt pline de calorii și anulează efectul benefic al salatei asupra siluetei.



- Stafidele și merișoarele uscate ( fără adaos de zahăr) reprezintă o gustare sănătoasă (sunt bogate în vitamina C) și săracă în calorii. Le poți folosi și în salate, pentru un plus de gust. Ajută și la eliminarea apei în exces din organism.



- Varza, broccoli și conopida sunt și ele aliatele tale în lupta cu kilogramele. Au aproape zero calorii!