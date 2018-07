Ilan ȘOR invită diaspora din Paris acasă, la Orhei

Primarul municipiului Orhei îi cheamă pe moldovenii stabiliți peste hotare să se întoarcă acasă și le promite facilități pentru stabilire la Orhei, dar în scurt timp va crea condiții în cadrul unui program național. Ilan Șor s-a adresat într-un mesaj video în special moldovenilor din Franța, cărora le promite să le găsească locuri de muncă la Orhei și să-i includă în programul de repatriere inițiat de el încă acum un an.



„Am auzit că ați decis să reveniți. Vreau să informez că în orașul meu, de mai bine de un an, funcționează programul „Moldova e casa mea”. Astfel, cei care decid să se întoarcă în țară primesc o indemnizație unică de 500 de euro, compensații pentru transport și servicii comunale pentru un an, eliberarea de toate impozitele locale pentru o perioadă de trei ani”, a declarat Ilan Șor.



El a precizat că este gata să facă o excepție pentru moldovenii din Franța și să-i includă în program, chiar dacă nu sunt din Orhei. „Acest program este pentru orheieni, dar sunt gata să fac o excepție pentru voi și să vă includ în el”, a menționat Ilan Șor.



El i-a invitat pe moldovenii din Franța să vină la Orhei și să se bucure de facilități de care nu găsesc nici la Paris. „Veți venea transformările pe care le-am reușit în trei ani – să construim drumuri, parcuri moderne, wi-fi gratuit, parcul „OrheiLand” și alte facilități inclusiv care nu sunt nici măcar în minunatul Paris”, a adăugat primarul de Orhei.



Totodată, el i-a anunțat pe moldovenii stabiliți peste hotare că după venirea la guvernare, Partidul ȘOR va elabora și un program național e repatriere a moldovenilor. „Partidul pe care îl conduc, după venirea la putere, iar asta se va întâmpla foarte curând, va elabora un program special pentru emigranți. Acesta va presupune majorarea până la o mie de euro a indemnizație unice, devamarea gratuită a automobilelor pe care le vor aduce cu ei, etc. La Orhei sunt locuri de muncă și eu personal vă promit că o să vă găsesc locuri de muncă la Orhei. Welcome to Orhei!”, i-a îndemnat Ilan Șor pe moldovenii stabiliți peste hotare.



Amintim că Ilan Șor a lansat anul trecut programul "Moldova e casa mea", menit să stimuleze întoarcerea compatrioților noștri care lucrează în străinătate. În conformitate cu acest program, cetățenii reveniți în patrie sunt asistați în găsirea unui loc de muncă. Totodată administrația municipiului Orhei oferă și alte beneficii semnificative precum compensații pentru cheltuielile de transport urban în raza municipiului Orhei, pentru achitarea serviciilor comunale, facilități fiscale. Totodată, aceștia beneficiază de o indemnizație financiară unică în valoare de 10.000 de lei (500 euro). Cei care se întorc la serviciul public vor putea beneficia de locuințe sociale, care deja se construiesc la Orhei, precum și de alte proiecte sociale implementate de Ilan Șor.



În cadrul aceluiași program, la Bologna, Italia a fost inaugurat Centrul de Reprezentare și Susținere a concetățenilor, care are menirea de a sprijini moldovenii aflați în Italia, inclusiv prin identificarea locurilor de muncă și implementarea unor proiecte sociale și culturale.

