Blogger, despre ipocrizia ”presei independente”: Alina Radu de la Zdg trece cu vederea mizeria sonoră care iese din Andrei Năstase și clovnii de Cheianu și Durbală, dar s-a indignat rău de limbajul lui Șor

Ipocrizia unor jurnaliști și a ONG-urilor de media, care vin selectiv cu reacții la cazuri de amenințare a presei, în funcție de preferințe politice, este scoasă în evidență de internauți. Bloggerul Daniel Hacina îi bate obrazul șefului de la Ziarul de Gardă, Alina Radu, care s-a arătat indignată de limbajul primarului de Orhei, Ilan Șor, dar nu a reacționat niciodată la injuriile debitate în permanență de către Andrei Năstase. La fel, nu au existat reacții din partea ei nici la cazurile de agresare a jurnaliștilor de către liderul PPDA și a celor din jurul lui.



”Nici mie nu-mi place că persoane publice utilizează un asemenea limbaj. Dar asta este. Lumea asta percepe, lumea așa gândește, lumea se exprimă. ”Independenta” Alina Radu de la Zdg trece cu vederea toată mizeria sonoră care iese din Andrei Năstase și clovnii de Cheianu și Durbală de la JTV în fiecare seară, dar uite că s-a indignat rău de limbajul lui Șor. Că, vezi, el este manager a unei instituții publice. Deci, dacă nu ești manager al unei instituții publice poți să debitezi orice măgărie 24/24 pe toate străzile din capitală și este ok? Sau uităm și faptul că Năstase este fost candidat la funcția de președinte, candidat la funcția de primar de Chișinău? Nu contează?”, se întreabă retoric bloggerul.



Daniel Hacina mai atrage atenția și asupra faptului că Alina Radu, precum și reprezentanții ONG-urilor de media, ușor trec cu vederea și atacurile lui Năstase asupra presei care nu îl elogiază.



”Și exemple din astea sunt foarte multe. În fiecare apariție al lui Năstase live cei ai ce condamna. Dar n-o face nimeni. Un exemplu ar fi și Usatîi care la fel nu are filtru la gură, și este tirajat de toată presa și promovat de JurnalTV”, continuă Hacina.



Bloggerul mai arată că Alina Radu și cei mulți alți jurnaliști care se consideră ”independenți” fac selectiv uz de moralitate.



”Păi doamnă Alina Radu, cum se întâmplă că nu observați limbajul lui Andrei Năstase, dar auziți orice cuvințel spus de oricine altcineva la adresa ”liberilor” din care faceți parte? Faceți uz de moralitate doar atunci când vi se spuneți, sau nu mai este nevoie pentru că în ani de azile ați învățat perfect când e cazul să închideți ochii și când e cazul să deschideți gura? Rușine vouă!”, în bate obrazul bloggerul Daniel Hacina.