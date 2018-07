Jurnalistul care a descoperit “Laundromatul rusesc” confirmă investigaţia Zeppelin despre “Miliardomatul moldovenesc”

Jurnalistul publicaţiei “Novaya Gazeta”, Roman Anin, care a decoperit Laundromatul rusesc, confirma investigatia Zeppelin despre Miliardomatul moldovenesc. Într-un interviu acordat portalului Newsmaker, Anin spune că miliardul furat din Moldova a fost spălat prin aceleaşi bănci care au fost implicate şi în “spălătoria rusească”. Investigaţia lui Roman Anin a durat un an de zile. Jurnalistul a demonstrat că Moldova a fost un punct-cheie de tranzit în procesul de spălare a banilor din Rusia. În schemă au fost implicate câteva companii locale, deservite în Banca de Economii.



”Furtul unui miliard de dolari din băncile moldovenești este o crimă teribilă și acești bani au fost parte a fluxurilor despre care am vorbit. ”Laundromatul” este un canal mare, care include multe diferite scheme și crime, inclusiv banii furați din băncile moldovenești. Aceștia au fost spălați prin aceleași companii care au participat la ”Laundromat”. La nivel de executori sunt aceeași oameni.

Recent, jurnaliştii de la zeppelin.md au publicat o investigaţie care demonstrează că Laundromatul Rusesc şi furtul miliardului, numit Miliardomat sunt două elemente ale unei operaţiuni a serviciilor speciale de la Moscova. Scopul urmărit de Kremlin era destabilizarea Moldovei în spatele frontului ucrainean și compromiterea asocierii țării cu UE.



Operațiunea a fost implementată printr-o inginerie financiară elaborată la Moscova, prin intermediul căreia agentul FSB și raiderul Veaceslav Platon a atacat sistemul bancar moldovenesc, spălând prin laundromatul rusesc banii furați din băncile de la Chișinău. Ca urmare, Kremlinul urmărea ruinarea economică a statului, compromiterea vectorului pro-Occidental al Chișinăului și promovarea oamenilor săi în funcții de conducere.



Banii furați din sistemul bancar moldovenesc (operațiune numită de autorii investigației Miliardomat) au fost scoși din țară de către Platon, prin aceleași conturi din două bănci din Letonia, AS Privatbank și Trasta Komercbanka, controlate de la distanță, de pe aceleași IP-uri, de Platon și oamenii din anturajul său, pierzându-și ulterior urma în paradisurile fiscale din Occident. Prin aceleași conturi din cele două bănci din Letonia au fost spălate și miliardele de dolari de la Moscova în cadrul Laundromatului Rusesc.



Din banii spălați, Rusia a finanțat mai multe proiecte diversioniste din Occident, dar și partide politice pro-ruse de la Chișinău. Veaceslav Platon a finanțat din banii furați din sistemul bancar moldovenesc protestele stradale organizate în 2015-2016 de partidele pro-ruse de la Chișinău ale lui Renato Usatîi și Igor Dodon, dar și a încercat să influențeze rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie 2014, prin încercarea de a prelua prin Mark Tkaciuk controlul asupra Partidului Comuniștilor, de a corupe unii deputați din parlamentul de la Chișinău.



Ancheta procuraturii de la Chișinău pe marginea Laundromatului și Miliardomatului lui Platon a provocat o reacție furibundă a Moscovei, respectiv o răcire fără precedent a relațiilor diplomatice dintre Federația Rusă și Republica Moldova.