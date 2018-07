Federaţiile sportive i-au cerut lui Năstase să nu saboteze construcţia Arenei Chişinău. Năstase nu a dorit să discute cu sportivii și a trimis-o pe Grigoriu să se isterizeze

Reprezentanţii mai multor federaţii sportive au protestat astăzi faţă de intenţiile lideruui PPDA de a sabota construcţia complexului polivalent Arena Chişinău. Protestul s-a desfăşurat în faţa sediului Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr.



Manifestanţii au cerut să discute cu Andrei Năstase, însă acesta nu a dorit să iasă în faţa lor. “Noi suntem aici nu din motive politice. Copiii nu au unde se antrena. Noi am venit din motive sportive. Îi cerem dlui Năstase să nu fie împotriva acestei săli polivalente”, a declarat Nicolae Piatac, preşedintele Federaţiei Naţionale de Handbal. În rândul protestatarilor s-a aflat şi Artur Romaşcan, presedintele Federaţiei de Volei, care s-a plâns de lipsa unei săli sportive adecvate.



”DA, ARENA!”, scandau sportivii, printre care au fost și performeri. În fața lor a ieșit vicepreşedintele Platformei DA, Inga Grigoriu. Aceasta s-a dat în spectacol, isterizându-se din cauza poliţiştilor veniţi să asigure ordinea publică în faţa sediului PPDA. “Unde-s miliardele? Eu vreau miliardele!, striga Inga Grigoriu.



Ea a insultat inclusiv o femeie polițist, pe care a acuzat-o că execută ”indicații criminale”, asigurând ordinea publică la sediul PPDA.



Amintim că, în cadrul unei conferinţe de presă organizată ieri, Andrei Năstase, alături de alţi fruntaşi ai PPDA au criticat ideea acestei construcţii, susţinând că aceasta ar genera mari chetuieli.



Năstase însă din nou se contrazice. Și asta pentru că liderul PPDA a declarat anterior că este necesară construcţia unei săli polivalente în Chişinău, pentru dezvoltarea sportului moldovenesc. "Avem nevoie de susţinere pentru crearea unor complexe sportive şi de agrement în capitala noastră. Vom crea terenuri de sport, de joacă pentru copii, terenuri de sport, am vorbit despre o sală polivalentă care ar trebui realizată în Republica Moldova", afirma Andrei Năstase.



Arena Chişinău va fi ridicată timp de un an, în baza unui parteneriat public-privat și va avea o capacitate de până la 5.000 de locuri.