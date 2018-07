Ce spun astrele azi, 15 iulie

Berbec

Astazi nu tratati ranile si zgarieturile cu superficialitate, deoarece s-ar putea sa suferiti de o infectie. Ar trebui sa stati departe de proiectele ce nu par a avea un viitor, chiar daca ideea in sine va incanta. Nu mai puteti actiona doar in baza sentimentelor, in special atunci cand vine vorba de cariera sau de investitii. Prietenii va vor propune o iesire in oras sau o calatorie spontana, insa bugetul vostru ar putea fi afectat de acest lucru. Incercati sa evitati excesele; ati putea sa alegeti o suma de bani fixa pentru seara aceasta. Astrele anunta o perioada buna pentru viata se cuplu si s-ar putea sa va astepte un flirt.



Taur

Este posibil sa va confruntati astazi cu emotii puternice, deci incercati sa nu va faceti planuri de viitor sau sa luati decizii importante doar in baza instinctelor voastre. Veti fi foarte rabdatori cu cei din jur si veti fi gata sa le iertati greselile – chiar si atunci cand scuzele nu par a fi sincere. S-ar putea sa aveti parte de anxietate in ceea ce priveste bugetul vostru, mai ales daca nu veti fi foarte atenti la cheltuieli si chiar daca castigurile financiara sunt bune; in schimb, nu lasati datoriile neplatite prea mult timp. Vremea buna este un prilej pentru a petrece mai mult timp in natura si pentru a gasi un hobby ce presupune miscarea in aer liber.



Gemeni

Lipsa unei directii concrete pentru cariera voastra s-ar putea sa va frustreze, iar increderea de sine va avea serios de suferit. Este posibil ca astazi sa gasiti in sfarsit un hobby asupra caruia sa va puteti indrepta atentia, ceea ce ar putea sa va distraga de la stresul din viata zilnica; uneori, presiunile prea mari care se exercita asupra voastra, se pot dovedi coplesitoare. Incercati sa fiti mai sinceri cu copiii atunci cand sunteti nevoiti sa le interziceti o activitate. Un exemplu personal ii poate ajuta mai mult decat o lectie generala, asa ca vorbiti mereu din propria experienta! Se anunta dificultati in relatiile cu prietenii, asa ca incercati sa stati departe de barfe.



Rac

Astazi daca veti avea ceva mai mult timp liber, incercati sa petreceti mai mult impreuna cu familia; va asteapta o perioada agitata la locul de munca, asa ca trebui sa aveti un loc unde sa va refaceti mereu fortele. Se va ivi oportunitatea sa incheiati un conflict cu un prieten, dar s-ar putea sa nu fiti prea deschisi unui compromis; tineti cont de faptul ca cineva trebuie sa faca primul pas! Nu amanati responsabilitatile, cum ar fi platirea facturilor sau repararea unui obiect in casa, deoarece acestea se vor inmulti si vor deveni o sursa de stres. Ar trebui sa va relaxati mai des, deoarece ati acumulat multa tensiune in corp.



Leu

Astrele anunta o perioada dificila pentru viata de cuplu, in care s-ar putea sa aveti o revelatie nu prea placuta. Aveti asteptari prea mari de la partener si va deranjeaza atunci cand acestea nu devin realitate. Daca nu reusiti sa ajungeti la un compromis, este posibil ca relatia sa ia sfarsit. S-ar putea sa va estimati gresit rezistenta la efort, in special atunci cand lucrati in timp ce temperaturile sunt foarte ridicate. Fiti prudenti sau riscati sa ametiti sau sa va raniti! Ati asteptat weekendul mult timp si s-ar putea ca in sfarsit sa aveti ocazia sa va relaxati! Nu va faceti planuri pentru seara aceasta, deoare un prieten va va contacta.



Fecioara

Astazi s-ar putea sa va puneti in plan o renovare sau o schimbare importanta in locuinta voastra, dar s-ar putea ca bugetul sa va stea in cale. Aveti grija cui ii cereti sfatul, in special daca e in legatura cu o problema delicata! Astrele prevad o relatie ce s-a racit si o intersectare de interese diferite. S-ar putea ca astazi sa preferati un mic dejun dulce in locul unui suc de legume si o zi pe canapea in locul alergatului in parc; meritati o pauza, asa ca profitati de aceasta zi pentru a va satisface mofturile sau obiceiurile mai putin sanatoase. Incercati sa evitati grupurile mari de prieteni, deoarece veti prefera evenimentele relaxate.



Balanta

Sunteti exemplul increderii de sine pentru cineva drag, chiar daca acest lucru pare imposibil! Incercati sa le oferiti un sfat persoanelor apropiate atunci cand au nevoie de sustinere si nu va laudati cu propriul succes – acest lucru nu ar putea sa ii ajute. Este posibil sa realizati ca nu sunteti pregatiti pentru o relatie, insa situatia cu partenerul se indreapta spre acea directie; va trebui sa fiti sinceri cu privire la dorintele voastre. S-ar putea sa va confruntati cu stari de oboseala si ameteala, iar acest lucru poate fi cauzat de un stil de viata nesanatos si prezenta stresului. Incercati sa dormiti mai mult si sa mancati sanatos.



Scorpion

Astazi ar trebui sa incercati sa fiti mai intelegatori cu cei din jur, insa ar trebui sa aveti in vedere faptul ca veti fi predispusi conflictelor. Daca ati investit recent intr-un obiect valoros, s-ar putea ca acesta sa prezinte o problema sau sa se strice; din fericire pentru voi, inca aveti garantia! S-ar putea sa suferiti de dureri de glezne sau incheieturi. Sunteti mult mai fericiti atunci cand urmati propriile gusturi si nu ceea ce este in trend; continuati in felul acesta si nu veti avea probleme. In schimb, ar trebui sa fiti deschisi sugestiilor oferite de prieteni pentru schimbari pozitive in viata voastra, cum ar fi o noua destinatie de vacanta.



Sagetator

S-ar putea ca astazi sa mergeti la cumparaturi cu cineva drag, in special daca bugetul o permite. Bucurati-va de ziua libera pentru a va satisface un moft si pentru a socializa mai mult. Este posibil ca o problema de sanatate sa isi faca din nou aparitia, ceea ce ar putea cere un nou tratament; consultati un doctor pentru o noua abordare! S-ar putea sa fiti mai neindemanatici decat de obicei, in special in bucatarie – predati sortul cuiva sau optati pentru o cina in oras si astfel veti putea evita un accident! Ar trebui sa va pregatiti pentru o perioada agitata, in special la locul de munca, dar si in viata personala.



Capricorn

In general, va bucurati de sustinerea prietenilor atunci cand treceti prin momente dificile, dar de data aceasta s-ar putea ca loialitatea unuia din prieteni sa va surprinda! Daca v-ati simtit stresati in ultima vreme, este posibil ca timpul liber sa nu fie petrecut intr-un mod care sa va relaxeze. Incercati sa iesiti in oras mai des si sa socializati cu cei dragi, cum ar fi la un film, la o piesa de teatru sau doar la plimbare. S-ar putea sa intrati in conflict cu cineva din familie deoarece veti dori sa va exprimati opinia in legatura cu un subiect delicat; atata timp cat sunteti diplomati, conflictul se va rezolva de la sine.



Varsator

S-ar putea ca cei dragi sa va critice pentru faptul ca nu depuneti efort atunci cand vine vorba de relatiile voastre, de orice natura ar fi elel. Incercati sa fiti alaturi de acestia atunci cand au o problema, deoarece acest lucru sta la baza oricarei relatii sincere. S-ar putea sa dati astazi peste o suma de bani, cel mai probabil de la un prieten care va plateste o datorie. Veti avea probleme cu digestia si s-ar putea sa fiti predispusi durerilor de stomac, asa ca evitati mancarea grasa. Daca va pregatiti in acest weekend pentru prezentarea unui proiect sau a unei idei, aveti mai multa incredere in propriile aptitudini si veti impresiona!



Pesti

Tindeti sa suferiti atunci cand imaginatia voastra nu se suprapune cu realitatea; nimeni nu soune sa nu fiti optimisti, insa, in egala masura, este necesara si o doza substantiala de realism. S-ar putea ca astazi sa fiti descurajati atunci cand ceva nu se desfasoara in felul in care v-ati propus. S-ar putea ca relatiile voastre sa fie un motiv de stres, in special cea cu partenerul. Evitati sa ii dictati partenerului ce sa faca; obisnuiti sa va ganditi mai mult la un potential scenariu in loc sa traiti in moment, iar acest lucru va afecteaza viata de cuplu. Daca ati renuntat in ultima vreme la un obicei sanatos, va fi greu sa reveniti pe calea cea buna, dar nu va fi imposibil! Incercati sa cheltuiti cu mai multa prudenta.