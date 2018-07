Din nou desant al Guvernului în teritoriu! Ședință a Executivului la Leova, unde s-au analizat problemele raionului și s-au căutat soluții pentru rezolvarea lor

Tot Cabinetul de miniștri, în frunte cu prim-ministrul Pavel Filip s-a aflat astăzi la Leova, unde a avut loc o ședință cu reprezentanții administrației publice locale. Pavel Filip a îndemnat reprezentanții administrației publice să vină cu inițiative care să îmbunătățească viața oamenilor din localități, asigurându-i de suportul administrației publice centrale în implementarea acestora.



În debutul întâlnirii, premierul s-a referit la mesajele propagandistice lansate de unii politicieni pe rețele de socializare, în care se afirmă că oamenii ar fi fost obligați să participe la întâlnirea de azi cu reprezentanții autorităților publice centrale. „Vă rog foarte sincer, cine a fost obligat să vină la această întrunire și nu are interes – să plecați sau să vă ridicați și să ne spuneți. Noi nu am venit să ne lăudam, am venit sa discutăm problemele din teritoriu. Aceasta este poziția Guvernului: ne concentrăm pe probleme, să vorbim despre ele și să identificăm soluții”, a spus premierul.



Eforturile autorităților rămân orientate și spre îmbunătățirea infrastructurii din localități. Prin intermediul programului „Drumuri bune pentru Moldova”, în raionul Leova vor fi reabilitați peste 22 km de drum, cu o valoare totală a lucrărilor de peste 36 milioane de lei. În context, reprezentanții APL au semnalat necesitatea stringentă de a repara drumul Leova-Leușeni. Premierul a solicitat includerea acestuia în lista de drumuri prioritare care urmează a fi reconstruite, cu identificarea ulterioară a mijloacelor financiare în acest sens.



În cadrul discuțiilor, reprezentanții autorităților locale au abordat mai multe probleme, unele dintre acestea fiind soluționate pe loc. Astfel, la solicitarea autorităților locale s-a decis deschiderea în satul Sărăteni a unui post de salvatori și pompieri. În acest scop, din proprietatea ÎS „Moldsilva” va fi transferată clădirea necesară, astfel încât echipele de urgență să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor. Printre problemele abordate de autoritățile locale a fost și necesitatea reparației Centrului de sănătate din Iargara, premierul solicitând ca acest subiect să fie examinat în mod prioritar.



Suportul autorităților a fost solicitat și pentru construcția podului Leova-Bumbăta peste râul Prut. Pavel Filip a menționat că acest subiect va fi discutat la ședința comună a Guvernelor de la Chișinău și București, care va avea loc în timpul apropiat. Alte probleme abordate s-au referit la deservirea necalitativă a rutelor transportului de călători, deficitul de cadre didactice și medicale, subvenționarea agricultorilor, precum și la necesitatea construirii unei piețe agroindustriale regionale.



Prim-ministrul a subliniat că Guvernul va analiza fiecare caz în parte, pentru a putea interveni eficient şi a identifica soluțiile optime, în strânsă conlucrare cu administrația locală. Locuitorii celor două orașe și 38 de sate ale raionului Leova vor putea discuta astăzi cu membrii Cabinetului de miniștri, care vor continua programul în teritoriu pentru a se informa despre problemele existente și a întocmi un Plan de acțiuni pentru soluționarea acestora.



La ședință, Pavel Filip a trecut în revistă și principalele reforme ale Guvernului, orientate spre îmbunătățirea mediului de afaceri, asigurarea stabilității financiare și reformele în domeniul social. „Pensiile și salariile sunt încă mici, dar acestea se majorează în măsura posibilităților. Salariul mediu anul trecut a crescut cu 12%, pensia medie s-a majorat și ea. Urmează să muncim mai departe: oamenii trebuie să simtă creșterea economică în buzunarele proprii”, a subliniat Pavel Filip.



Premierul s-a referit și la măsurile luate pentru asigurarea securității frontierelor, prin instituirea controlului comun, inclusiv pe segmentul transnistrean, precum și la asigurarea securității energetice. Chiar în ședința Guvernului din 11 iulie a fost aprobată ratificarea Acordurilor cu BEI și BERD, care vor oferi 160 de milioane de euro pentru interconectarea la rețeaua electroenergetică din România.



Referindu-se la acțiunile realizate de Guvern în 2 ani și jumătate de activitate, premierul a accentuat: „Am reușit să construim fundamentul pentru a ridica în continuare casa. Fundamentul este sub pământ și nu se vede, dar asigură trăinicia casei”.