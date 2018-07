Sigur nu ştiai asta: ce culoare are, de fapt, carnea de somon în stare naturală?

Somonul pe care îl vezi pe rafturile din supermarket-uri are, de obicei, culoarea portocalie, dar ştiaţi, de fapt, că somonul în mod natural are o culoare mai deschisă? Doar somonul prins, care trăieşte liber, are carnea roz.



Culoarea cărnii somonului a făcut să apară tot soiul de mituri legate de acest aliment.



Cu toate acestea, specialiştii au concluzionat că somonul este foarte benefic şi trebuie consumat cât mai des, pentru că acest tip de carne conţine acizi graşi, care pot ajuta pe oricine să trăiască mai mult şi mai sănătos.



Există două tipuri de somon: sălbatic şi de crescătorie



Există două tipuri de somon. Cel sălbatic şi cel de crescătorie. Somonul sălbatic poate fi găsit în Oceanul Atlantic şi se hrăneşte cu plante bogate în carotenoide, cu care intră des în contact, în mediul său natural. De aici şi culoarea roz.



Celălalt, de crescătorie, este crescut în mod artificial cu concentrate bogate în grăsimi şi coloranţi sintetici. Aceste chimicale grăbesc creşterea şi le oferă peştilor de cultură o nuanţă portocalie, similară cu cea a somonului oceanic.



„În urmă cu aproape cinci ani, o porție de somon de 130 de grame oferea 3.5 grame de Omega-3, consumul recomandat pentru o săptămâna. Acum, această cantitate se înjumătățește dacă vorbim despre somon de crescătorie. Astfel că, în loc de o porție, e recomandat să consumăm două porții din acest tip de somon”, susține profesorul Douglas Tocher, de la Universitatea Stiling.