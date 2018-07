Andrian Candu, către socialiști: Poate asta e următoarea coaliție de guvernare pe care vreți să o creați cu Năstase? Poate anume pentru voi va veni pe cal alb în Parlament”

Legislația electorală care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi din Chișinău va fi supusă unei analize de către experți din domeniul legislativ. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi de Legislativ, iar în termen de 60 de zile urmează să fie prezentate soluții pentru ca astfel de cazuri să nu mai aibă loc.



Proiectul respectiv a provocat discuții aprinse în plenul Parlamentului. Reprezentanții opoziției susțin că problema nu a fost creată de legislația proastă, ci de actuala putere care nu l-ar fi vrut pe Andrei Năstase în calitate de primar general al capitalei și ar fi influențat instanța de judecată să emită un asemenea verdict.



„Acest proiect este fariseic. Legislația electorală este bună, problema e că se aplică selectiv. Cel mai important e să lăsați justiția să ia decizii corecte. O soluție pentru depășirea acestei situații ar fi atragerea la răspundere a judecătorilor care nu au validat alegerile”, a propus liberal-democrata Maria Ciobanu.



La rândul său, liberalul Lilian Carp este convins că decizia instanței de nevalidare a mandatului lui Năstase a fost o „comandă politică”.



Comunistul Oleg Reidman crede că Parlamentul poate să soluționeze foarte simplu această problemă, numai că trebuie să se vrea acest lucru. „Se poate de abrogat Codul Electoral și de organizat alegeri anticipate noi. De ce avem nevoie de o asemenea comisie?”, a întreabat acesta.



Și socialiștii au criticat propunerea de a forma o comisie care să expertizeze cadrul legal din R. Moldova.



Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a ieșit la tribuna centrală a Parlamentului și a răspuns criticilor prn faptul că PD „nu a avut niciun interes” să fie invalidat mandatul lui Năstase, ci dimpotrivă.



„În primul an de facultate, eu am învățat că hotărârile instanței de judecată sunt lege. Eu pot să critic o hotărâre sau alta, dar avem un fapt împlinit. Domnilor din PLDM, din 2009 și până în 2016 voi ați fost responsabili de domeniul justiției. De ce nu ați făcut regulă? Nu vă e rușine să veniți acum cu acuzații? Poate nu ar trebui să blamăm și să ne asumăm responsabilitatea”, a spus Candu.



Acesta s-a adresat și socialiștilor, care ar fi cei mai interesați ca Năstase „să vină pe cal alb în Parlament”. „Colegi din PSRM, cine a protestat alături de Năstase în 2015 și 2016 pe străzile Chișinăului? Poate asta e următoarea coaliție de guvernare pe care vreți să o creați cu Năstase? Văd că spuneți că a crescut în sondaje… Poate anume pentru voi va veni pe cal alb în Parlament”, a replicat acesta.



De asemenea, Andrian Candu a explicat de ce PD nu ar fi fost interesat în invalidarea mandatului de primar al lui Năstase. „Această decizie a instanței a venit cu trei zile înainte ca să primim prima tranșă din asistența macrofinanciară de la UE. Este o decizie care a schimbat totul. Nu PSRM a depus cererea în instanță? Voi la ce v-ați așteptat când ați depus această cerere? Că instanța va închide ochii la iregularitățile la care ați făcut referire? Dacă voi știați că Năstase a încălcat legislați, că a făcut agitați în ziua alegerilor, la ce v-ați așteptat? Voi vreți să-l aduceți pe Năstase pe cal alb în Parlament. Noi ne-am fi dorit ca dânsul să fie la Primăria Chișinău, să nu aibă rezultate și să arătăm cu degetul nereușitele sale. Asta am fi vrut noi. Voi ați protestat alături de el, iar acum sunteți cei mai „belîie și pușistîie” (albi și pufoși - n.r.). Eu am multe semne de întrebare vizavi de decizia instanței, dar și de legislația în vigoare. Poate e cazul să excludem agitația electorală din ziua alegerilor, poate e cazul să excludem restricțiile din ziua tăcerii, să vedem cum folosim rețelele de socializare… Iată de ce vreau răspunsuri juridice corecte, iată de ce și în perioada vacanței trebuie să muncim. În septembrie să venim cu un răspuns. Avem o problemă care trebuie rezolvată”, a adăugat Candu.



Oficialul i-a mai întrebat pe deputații din opoziție de ce nu s-au revoltat atunci când instanța a decis excluderea din cursa electorală a candidatului Partidului „ȘOR”, dar și a formațiunii lui Renato Usatîi în 2014. „Atunci nu am văzut nicio critică. Atunci justiția era bună, iar acum nu mai e bună. Noi ne dorim să venim cu un răspuns la toate aceste întrebări, iar pe viitor să nu se mai repete astfel de situații”, a conchis Andrian Candu.