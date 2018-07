Republica Moldova va cumpăra 180 de ambulanţe noi. Pavel Filip: "Vindecăm sistemul de sănătate din ţara noastră"

Republica Moldova a semnat un acord de împrumut în valoare de 12 milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) pentru procurarea a 180 de ambulanţe. Acordul a fost semnat de premierul Pavel Filip şi guvernatorul BCE, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso.



"Este un pas important pentru noi, întrucât sistemul de asistenţă medicală urgentă prespitalicească era într-o stare deplorabilă, peste 80% dintre cele 300 de ambulanţe care sunt în Republica Moldova au ajuns cu gradul de uzură de 100%. Avem nevoie de 450 de ambulanţe. Cunoaşteţi că 70 deja au fost cumpărate anul trecut, iar astăzi în baza acestui acord de împrumut pe care îl vom avea de la Banca de Dezvoltare al Consiliului Europei, vom cumpăra încă 180. [...] Aceste 12 milioane de euro înseamnă vindecarea sistemului de sănătate, servicii de calitate pentru cetăţeni, dar şi recunoaştere şi susţinere în demersul nostru de însănătoşire a Republicii Moldova", a declarat premierul Pavel Filip.



La rândul său, viceguvernatorul BCE, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, a spus că acest proiect are un content social sporit și satisface standardele europene. Totodată, acest proiect va diminua presiunea pe spitale și impactul va fi mare.



"Acesta este cel de-al treilea proiect pentru sistemul sănătății. Noi suntem gata să oferim și altă asistenţă în Republica Moldova. Am avut o discuție lungă și fructuoasă cu prim-ministrul, în cadrul căreia am discutat programele și reformele preconizate de Guvern, precum și prioritățile altor ministere", a declarat viceguvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso.



De asemenea, premierul Pavel Filip a anunţat că datorită colaborării dintre ţara noastră şi instituţia europeană va fi modenizat Spitalul Clinic Republican, pentru care au fost alocate nouă milioane de euro.



Anteterior, pentru modernizarea parcului de ambulanţe, Guvernul a alocat 51 de milioane de lei pentru procurarea a 69 de ambulanțe. Ambulanțele au fost repartizate în 32 de puncte medicale de urgență prespitalicească, unde gradul de uzură a autosanitarelor este de peste 90%, din zonele Centru, Nord, Sud și Găgăuzia.