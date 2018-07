Plahotniuc: Moldova a îndeplinit integral angajamentele față de UE, dar un grup parlamentar a decis că oamenii trebuie să sufere ca PAS și PDA să aibă beneficii electorale în viitoarele alegeri

Partidul Democrat din Moldova rămâne deplin angajat în procesul de reforme și implementare a bunelor practici occidentale în Republica Moldova, indiferent de jocurile politice ale unor cercuri. Liderul formaţiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat, în cadrul unui briefing de presă, că reformele dure, implementate până acum, au avut rolul de a moderniza țara, dar au şi demonstrat că actuala guvernare şi-a îndeplinit angajamentele faţă de partenerii externi. Liderul PDM a comentat astfel rezoluția de ieri a Parlamentului European, care a recomandat Comisiei Europene să amâne asistența macrofinanciară pentru Moldova.



“Ne-am asumat costuri electorale imense, pentru a implementa aceste reforme, deoarece am considerat că merită să ne asumăm acest risc, deoarece, pe termen lung, efectele vor fi benefice pentru oameni”, a declarat Vlad Plahotniuc.



Liderul PDM a mai spus că, deşi Moldova şi-a îndeplinit angajamentele faţă de UE, un grup din Parlamentul European a decis să ofere sprijin electoral unor formaţiuni din opoziţie, de la Chişinău.



“Zilele trecute Fondul Monetar Internațional a acordat o nouă tranșă de bani Moldovei, după ce am îndeplinit cu succes toate angajamentele asumate. La fel, le-am îndeplinit integral și în raport cu Uniunea Europeană, însă acolo, un grup parlamentar, care susține politic unele partide de opoziție de la noi, a decis că nu contează că moldovenii au înfăptuit reforme grele în ultimii ani, ei trebuie să sufere mai departe doar pentru ca PAS si PDA să aibă beneficii electorale în viitoarele alegeri”, a precizat liderul PDM.



Democraţii consideră că rezoluţia adoptată ieri de Parlamentul European are doar un efect politic. “În realitate, această rezoluție, creată de Maia Sandu și Andrei Năstase împotriva moldovenilor, nu-și va atinge scopul cinic pe care aceștia l-au vizat, acela ca cetățenii să sufere financiar de pe urma ei. Rezoluția are doar un efect politic, însă financiar nu va produce efecte, deoarece creșterea economică înregistrată de Guvern va permite ca toate proiectele să fie continuate și chiar să fie lansate unele noi în acest an”, a spus Vlad Plahotniuc.



Preşedintele PDM atrage atenția că documentul adoptat la insistenţa Maiei Sandu şi a lui Andrei Năstase ar putea eroda încrederea moldovenilor în Uniunea Europeană.



“ Cu regret, ar putea exista și un alt efect al acestei rezoluții, unul mai dramatic - scăderea puternică a încrederii cetățenilor moldoveni în Uniunea Europeană. Acest lucru s-a mai întâmplat în anul 2015, iar noi am readus încrederea oamenilor în UE la o cotă record. Acum, moldovenilor le va fi greu să înțeleagă de ce li s-a cerut să suporte reforme dure, convenite cu partenerii de la Bruxelles, ca după ce sunt făcute, să fie lipsiți de răsplata promisă. La fel cum le va fi greu să înțeleagă de ce această decizie vine ca efect al faptului că Guvernul și PDM nu au cedat șantajului și nu acceptat să se implice în mod incorect în justiție și să influențeze în vreun fel decizia privind invalidarea”, a precizat liderul democraţilor moldoveni.



Plahotniuc a mai dat asigurări că Guvernul nu va permite ca documentul să producă efecte negative asupra cetățenilor, așa cum și-au dorit liderii PAS și PDA.



“Am discutat mai multe măsuri pe care le vom lua în perioada următoare, dar vom revedea și reformele aflate în implementare. Ele toate vor fi duse la bun sfârșit, dar le vom prioritiza, reieșind din nevoile principale ale cetățenilor, nu neapărat din diferite condiționalități, astfel ca ei să simtă cât mai curând beneficiile lor, dar și ale creșterii economice”, a mai spus Plahotniuc.



Acesta a adăugat că Partidul Democrat rămâne ferm angajat pe calea reformelor și modernizării a țării şi deschis cooperării eficiente cu partenerii externi.