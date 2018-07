Pavel Filip: Unii politicieni au obținut blocarea finanțărilor pentru hrana copiilor în grădinițe. Îi voi dezamăgi și vom asigura hrana copiilor

Vom pune pe primul plan nevoile urgente ale cetățenilor și le vom rezolva cât mai repede. Astfel a comentat prim-ministrul rezoluția Parlamentului European, care a recomandat Comisiei Europene să amâne acordarea asistenței financiare pentru Moldova. Acest lucru nu va afecta, însă, în vreun mod proiectele inițiate de autorități.



”Unii politicieni au obținut blocarea unei finanțări. Banii erau orientați pentru hrana copiilor în grădinițe. Îi voi dezamăgi și vom asigura hrana copiilor. Aș vrea să conștientizeze și riscurile că cetățenii vor pierde din încredere în UE. În 2016 era încrederea mai mica. În aprilie, acum, încrederea a ajuns la o cotă de 60 de procente”, a spus Pavel Filip la briefingul organizat după ședința săptămânală a PDM.



Șeful Executivului a reiterat că rezoluția nu va afecta financiar sau economic activitatea Guvernului, deoarece creșterile economice înregistrate permit finalizarea proiectelor în derulare și lansarea altor noi. ”Acest lucru este confirmat de cei de la FMI. BM a aprobat 30 de milioane de dolari. FMI a aprobat 34 milioane de dolari. Acestea sunt instituții care evaluează corect activitatea Guvernului”, a spus Filip.



Mai mult, potrivit premierului, nu va fi afectată nici determinarea autorităților de a face reformele necesare.



”La fel, această rezoluție nu schimbă atitudinea noastră de deschidere și conlucrare activă cu oficialii de la Bruxelles. Am urmărit dezbaterile de ieri. Le vom analiza cu seriozitate pentru a face schimbări. Am auzit și critică constructivă. O să facem o analiză a legislației electorale. În același timp, vom cere partenerilor din Uniunea Europeană să realizeze o evaluare obiectivă și nepolitică a respectării de către Republica Moldova a precondițiilor pentru asistența macrofinanciară și să recunoască în continuare pașii pe care Republica Moldova îi întreprinde în direcția destinului său european”, a subliniat șeful Executivului.



Premierul Pavel Filip este surprins de rezoluţia politică adoptată ieri de Parlamentul European. Şeful Guvernului a declarat, în cadrul unui briefing de presă, că documentul este unul nedrept faţă de oamenii care au muncit mult pentru implementarea reformelor.

“Acest Guvern a implementat reformele convenite, inclusiv cele în domeniul justiției, așa cum le-am convenit împreună cu partenerii europeni. Și ce să înțeleg atunci? Că suntem evaluați prin prisma unor decizii judecătorești în care Guvernul nu avea voie să intervină? E o situație care creează confuzie și complică lucrurile, nu le lămurește”, susţine Pavel Filip.



Premierul moldovean consider că, de fapt, au fost penalizaţi cetăţenii moldoveni, care au îndurat reformele dure.



“Rezoluția este un gest total nedrept față de funcționarii din Guvern, care au lucrat pentru implementarea reformelor cerute în acordul de finanțare. Și, cel mai important și delicat aspect referitor la aceasta rezoluție, este faptul că ea este îndreptată împotriva moldovenilor. Indiferent care a fost scopul autorilor, în realitate, rezoluția taxează în mod incorect cetățenii. După ce le-am cerut să îndure reformele pe care le facem, astăzi ei sunt penalizați total nedrept”, a mai spus şeful Cabinetului de Miniştri.



Pavel Filip este sigur, însă, că rezoluţia nu va afecta activitatea Guvernului.



“Va spun cu toată certitudinea că ea nu va afecta financiar sau economic activitatea Guvernului, deoarece creșterile economice pe care le-am înregistrat ne permit să finalizăm proiectele în derulare și chiar să lansăm noi proiecte. Mai mult, această rezoluție nu va afecta în nici un fel determinarea noastră de a face reformele necesare, vom continua toate reformele începute și vom lansa unele noi, pentru că suntem conștienți că le facem pentru viitorul țării, nu pentru partenerii externi. La fel, această rezoluție nu schimba atitudinea noastră de deschidere și conlucrare activă cu oficialii de la Bruxelles”, a precizat premierul.



“Cred ca singurele efecte negative concrete ale acestei rezoluții sunt cele politice și faptul că s-a generat o confuzie în rândul cetățenilor. Această rezoluție este folosită în scopuri politicianiste, electorale, dar ea ar putea duce din nou la apariția unui dezinteres din partea cetățenilor fata de parteneriatul nostru cu Uniunea Europeană. Vom munci însă pentru ca aceste efecte negative să fie cât mai limitate, pentru că noi ne dorim ca parteneriatul cu Uniunea Europeană să fie în primul rând unul din care cetățenii să aibă beneficii cât mai concrete”, a conchis Pavel Filip.

