Ce spun astrele azi, 6 iulie

Berbec

Astazi nu veti fi foarte practici si sunteti foarte predispusi sa luati decizii eronate in privinta unor chestiuni in care ar trebui sa fiti foarte realisti. Veti sta, insa, bine la capitolul inspiratie, asa incat puteti sa va lansati in orice fel de proiect ce implica elemente de creatie: decorarea unei camere, o pictura, daca aveti acest hobby, sau orice altceva in materie de arta. Poate fi chiar o initiativa relaxanta, revigoranta. Puteti imbina utilul cu placutul, atragand de partea voastra membrii familiei, care au timp liber si sunt dornici sa se implice alaturi de voi; nu fortati pe nimeni, doar prezentati-va sugestiile, intr-o maniera cat mai placuta.



Taur

Astazi nu este o zi foarte potrivita pentru noi inceputuri, ci, mai degraba, pentru a finaliza cu succes proiecte deja incepute, pentru finisaje de ultima mana. Daca nici auspiciile nu va sunt favorabile, atunci de ce ar trebui sa va puneti voi contra si sa va consumati energiile pe ceva ce s-ar putea dovedi, in final, a fi aducator de prejudicii? Concentrati-va pe ceea ce se poate face si finaliza in bune conditii, pentru ca finalul zilei sa va gaseasca multumiti si relaxati, si nu incordati si streasati in legatura cu multitudinea de solutii pe care trebuie sa le gasiti. Incercati sa fiti toleranti cu cei din jur care, poate, nu prezinta acelasi potential ca si voi.



Gemeni

Astazi veti avea parte de o serie de provocari si ar fi bine sa va pregatiti inca de dimineata pentru a le face fata. Totusi, nu este cazul sa va stresati foarte mult. Abordati lucrurile cu obiectivitate si detasare, fara pasiuni inutile. Veti observa ca, in acest fel, este mai usor sa gasesti solutii, chiar daca nu este intotdeauna simplu sa pastrezi distanta fata de anumite situatii sau persoane. Este, insa, mai intelept! Incercati sa aratati, macar aparent, interes pentru ceea ce aveti de facut in plan profesional, chiar daca nu sunteti sustinuti in demersuri indraznete in acest sens, de contextul astral. Implicarea voastra va fi urmarita astazi si poate sta la baza unor aprecieri - pozitive sau negative.



Rac

Daca veti astepta mult prea multe din partea anumitor persoane, s-ar putea sa fiti dezamagiti; nu trebuie sa va puneti nadejdea in altii, ci doar in voi insiva. Pastrati-va ponderati in relatiile cu strainii, nu va dati lor inima, nu va impartasiti secretele persoanelor pe care inca nu le cunoasteti bine. Incredere sa aveti numai in cei apropiati, care v-au dovedit ca va stau aproape atunci cand aveti nevoie. Este o zi volatile din punct de vedere relational si este bine sa fiti prudenti in abordarile voastre fata de superiori, dar si fata de colaboratori. Unii ar fi tentati sa foloseasca anumite informatii impotriva voastra, de aceea e indicat sa aiba cat mai putine.



Leu

Desi ziua pare sa inceapa sub auspicii favorabile, evolutiile ulterioare nu se arata a fi la fel de propice. Mai ales daca veti avea probleme cu gasirea mijloacelor prin care sa va atingeti scopurile, frustrarile isi vor spune cuvantul si veti gasi mai greu puterea de a va controla. Aveti grija la dieta, mai ales daca suferiti de boli digestive. Exista potential de agravare a unor astfel de probleme, mai ales pe fond de stres. Si, din pacate, stresul nu va lipsi deloc, pe tot parcursul zilei de astazi, mai ales in plan profesional; va trebui sa va puneti la bataie intreaga energie, experienta si expertiza, pentru a face lucrurile sa mearga cat mai aproape de ceea ce va doriti.



Fecioara

Se pare ca astazi va veti confrunta cu anumite limitari, care se pot manifesta in foarte multe directii ale vietii voastre. Nu va place, dar va trebui sa faceti fata, chiar daca frustrarile risca sa fie foarte mair. Daca astazi nu vor aparea oportunitatile pe care vi le doriti, asta nu inseamna ca nu vor aparea in zilele urmatoare poate. Faceti uz de personalitatea voastra echilibrata pentru a vedea nu doar partile negative ale unei astfel de situatii, ci si pe cele pozitive; pastrarea optimismului poate fi foarte importanta, in anumite contexte. Poate ca, astfel, veti avea mai mult timp de petrecut cu cei dragi sau facand ceva care va place cu adevarat.



Balanta

Meticulozitatea care va este, de obicei, caracteristica, va va fi de mare ajutor astazi, intr-o zi in care modul in care veti trata detaliile va face diferenta intre reusita si esec. Este important sa vedeti imaginea de ansamblu, insa ansamblul este format din mici particele, fiecare cu rolul sau. Daca fiecare din aceste elemente va fi tratat asa cum trebuie, atunci nu va trebui sa va ingrijorati in legatura cu modul in care va arata rezultatul final al ansamblului. va trebuie sa va perfectionati capacitatile de interrelationare; este important sa cereti parerea si sa cooptati pe toti cei ce vor resimti efectele in proiectele de interes comun.



Scorpion

Atitudinea celor din cercurile sociale in care activati va avea o foarte mare influenta asupra starii voastre de spirit din aceasta zi. Va fi important sa simtiti aprecierea persoanelor cu care relationati, insa trebuie sa fiti constienti ca acest lucru depinde, in mare masura, de propria voastra atitudine fata de acestia, de-a lungul timpului. Nu totul este despre voi, ci si despre cei din jur si, daca veti avea mereu in vedere acest aspect, nu veti avea decat de castigat. Un anumit proiect, inceput mai demult, este posibil sa va cauzeze unele probleme; lucrurile nu vor iesi asa cum le-ati preconizat si va trebui sa interveniti energic pentru a indrepta situatia.



Sagetator

Daca veti sta si va veti face grij, fara sa cunoasteti exact datele problemelor care va ingrijoreaza, nu va fi decat in detrimental vostru; grijile inutile va vor acapara gandurile si va vor impiedica sa va indepliniti obligatiile pe care le aveti pentru aceasta zi. Nu credeti ca ar fi cazul sa luati taurul de coarne si sa vedeti exact despre ce este vorba? Asa veti sti si cum trebuie sa actionati pentru a gasi solutii si va veti folosi timpul intr-un mod folositor, nu doar veti astepta sa treaca inutil; actionati pentru ca rezultatul sa fie cel dorit de voi, nu lasta la voia intamplarii. Unele chestiuni nu se rezolva de la sine, stiti bine asta!



Capricorn

Anumite probleme personale vor sta in calea unei activitati eficiente la locul de munca; este posibil sa fie chiar un mare impediment in calea a ceea ce aveti de rezolvat pe parcursul acestei zile. Atata timp cat nu veti reusi sa va detasati, nu va fi posibil sa obtineti rezultatele dorite in plan profesional. Daca altfel nu se poate, mai bine cautati modalitatile pentru a rezolva acele chestiuni care va framanta in mod deosebit, pentru ca apoi sa aveti posibilitatea sa va indreptati toata atentia si spre alte lucruri. Altfel, timpul va trece fara sa realizati nimic sau, in cel mai bun caz, foarte putin din ceea ce v-ati propus.



Varsator

Daca va veti controla emotiile, sentimentele si, mai ales, reactiile, nu ar trebui sa aveti probleme majore pe parcursul zilei de astazi. Focusarea pe ceea ce faceti este foarte importanta pentru a va eficientiza munca; de asemenea, si o prioritizare clara a sarcinilor este esentiala pentru a creste productivitatea. Atentie la modul in care veti relationa cu cei din jur; trebuie sa permiteti tuturor sa se exprime in egala masura, pentru a evita aparitia conflictelor. Aveti tendinte pregnante spre conservatorism, nu va plac schimbarile, insa nu este recomandabil sa refuzati, din start, tot ceea ce este nou si neconform cu propriul vostru sistem de valori.



Pesti

Este foarte important ca astazi sa acordati o atentie deosebita relatiilor cu partenerii de afaceri, cu cei care va sprijina, colaboratorii de la locul de munca. Ar putea sa apara anumite elemente turbulente, care sa ameninte bunul mers al interrelationarii din acest punct de vedere, de aceea este recomandabila o atitudine ponderata si multa diplomatie pentru a mentine aceste relatii in conditii optime de functionare. Si familia va solicita mai mult decat de obicei, deci trebuie sa va pregatiti pentru o zi incarcata; juniorii vor arunca adevarate provocari catre voi, astfel incat veti fi nevoiti sa faceti eforturi serioase pentru a gasi solutii potrivite.