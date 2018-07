Partidul Politic „ȘOR” și-a delegat reprezentanți împuterniciți în fiecare regiune

Partidul Politic „ȘOR” aduce încă o premieră pentru arena politică din Republica Moldova – instituția reprezentanților împuterniciți pentru regiuni, care vor elabora programe de dezvoltare a fiecărei localități ținând cont de particularitățile fiecărei în parte. Inovația Partidului Politic „ȘOR” a fost prezentată vineri, 29 iunie, la Forumul național desfășurat la Orhei, la care au participat sute de lideri și reprezentanți ai formațiunii. Partidul Politic „ȘOR” este formațiunea cu cea mai dinamică dezvoltare din Republica Moldova, numărul de membri fiind în jur de 20 de mii.



Forumul național al Partidului Politic „ȘOR” s-a desfășurat la Orhei, cu participarea reprezentanților tuturor organizațiilor teritoriale ale formațiunii, membrii Consiliului politic, conducerea centrală și conducătorii structurilor regionale, precum și activiștii de partid. Principala chestiune de pe agendă a ținut de rezumarea rezultatelor primei etape de formare a partidului și trecerea la următoarea etapă de activitate a Partidului Politic „ȘOR”.



Unul din cele mai importante anunțuri pe care le-a făcut Ilan Șor în timpul forumului a fost crearea unei instituții unice în rândul partidelor politice din Republica Moldova, cea a „reprezentanților împuterniciți”, care vor fi principalii promotori ai celei de-a doua etape a activității politice a partidului – elaborarea programelor regionale ale Partidului ȘOR pentru fiecare regiune a țării.



Partidul Politic „ȘOR”, care este format din oameni responsabili, este gata să elaboreze programe de dezvoltare pentru fiecare regiune în parte, ținând cont de specificul acestora, a declarat liderul formațiunii, Ilan Șor.



„Partidul ȘOR este o formațiune constituită din oameni responsabili, care sunt gata să garanteze pentru fiecare promisiune. Am ajuns la ideea creării programelor locale ale formațiunii pentru fiecare regiune având în vedere specificul de dezvoltare a fiecăreia. Pentru realizarea acestui scop important am instituit o structură specială de partid – reprezentanții împuterniciți ai Partidului Politic „ȘOR” în fiecare regiune. Anume pe ei va cădea toată responsabilitatea pentru elaborarea programelor de partid pentru fiecare regiune a Moldovei”, a declarat Ilan Șor.



De asemenea, au vorbit despre realizările și perspectivele Partidului ȘOR vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber, viceprimarul de Orhei, Reghina Apostolova, liderul organizației teritoriale Bălți, Pavel Verejanu, responsabila de regiunea de sud, Nina Dimoglo, precum și reprezentanții altor structuri teritorială și activiști.



În cadrul reuniunii au fost prezentați și toți reprezentanții împuterniciți. Majoritatea acestora sunt personalități cunoscute în regiunile pe care le vor reprezenta, sunt manageri cu experiență și profesioniști în domeniile lor de activitate.



Aceștia au accentuat necesitatea realizării proiectelor instituției reprezentanților împuterniciți. De asemenea, a fost menționat faptul că în activitatea sa, Partidul Politic „ȘOR” s-a condus întotdeauna de problemele reale ale oamenilor, reieșind din particularitățile fiecărei localități în parte. Interacțiunea directă a reprezentanților împuterniciți cu locuitorii, studierea problemelor specifice cu care se confruntă aceștia și formarea unui program calitativ de dezvoltare a regiunii respective reprezintă chezășia succeselor viitoare pentru dezvoltarea Republicii Moldova, au menționat vorbitorii.



Datorită muncii sale, Partidul Politic „ȘOR” s-a dezvoltat rapid, fiind una din cele mai vizibile formațiuni politice.



La nivel local, partidul este reprezentat în municipiul Orhei și în comuna Jora de Mijloc. În ultimii trei ani a participat la alegerile locale din 2015, la prezidențialele din 2016 și la alegerile locale noi din 2018. Președintele partidului este primarul de Orhei, Ilan Șor. Partidul se distinge prin proiectele sale sociale și de infrastructură realizate în municipiul Orhei, precum și în alte localități. Liderii formațiunii susțin că aceasta intenționează să aducă proiectele sale de succes la scară națională, pentru a începe îmbunătățirea semnificativă a vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Partidul ȘOR are în vedere o activitate politică intensă, inclusiv participarea la alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an.