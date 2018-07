Un simpozion dedicat domniei marelui voievod Ştefan cel Mare, organizat la Biblioteca Naţională

O nouă ediţie a Festivalurilor „Ştefan cel Mare şi Sfânt” şi „Cântă cucu-n Bucovina!” se desfăşoară la Chişinău. Cu această ocazie, la Biblioteca Naţională a fost organizat un simpozion cultural-istoric, dedicat domniei marelui voievod cu genericul „Ştefan cel Mare şi Sfânt - ctitor de neam şi ţară - destinul devenirii noastre”, relatează Moldova 1.



La eveniment au participat elevi şi profesori din diferite zone ale ţării, dar şi oaspeţi speciali de peste Prut. „Ne bucurăm să fim aici, la acest festival, pentru prima dată. Am venit să reprezentăm Maramureşul cu dansuri tradiţionale”, a spus eleva Paula Codji.



„Am plecat întotdeauna cu amintiri foarte frumoase de aici, e un spectacol care promite, cu zeci de formaţii foarte frumoase, nu numai de aici, dar şi din România”, a menționat folclorista Felicia Obrezniuc.



„Anul trecut n-am reuşit să ajung, dar în rest am participat la patru din cele cinci ediţii. Mă bucur să fiu de fiecare dată în oraşul Chişinău, care este un oraş superb”, a afirmat profesorul din România, Bogdan Dranca.



„Cred că suntem datori cu toţii să comemorăm an de an şi să ne amintim că avem o moştenire pe care trebuie s-o transmitem şi celor care vin din urma noastră”, a spus Viorica Oprea, reprezentanta Centrului Cultural „Dacia”.



Festivalul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” și Festivalul Internațional de Folclor „Cântă cucu-n Bucovina!” se află la cea de-a V-a ediție şi se vor desfăşura până în data de 2 iulie, finalizând cu un tedeum de comemorare şi depuneri de flori la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul capitalei.