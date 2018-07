Activitatea care te menține sănătoasă

Înotul este o formă de antrenament pe care foarte mulți oameni și-ar dori să o practice, însă ea este preferată cel și cel mai mult de iubitorii de apă. Despre înot știm că îmbunătățește condiția fizică, dar este și acel exercițiu care are foarte multe beneficii asupra sănătății.



Beneficiile pe care le are înotul asupra sănătății includ:



Combate obezitatea

Înotul este un exercițiu extrem de benefic pentru persoanele care se confruntă cu kilogramele în plus și combaterea obezității. Prin înot sunt arse calorii, pentru că în proces sunt implicate mai multe părți ale corpului. Pot fi arse în jur de 800-900 de calorii într-o singură oră. Se spune că este exercițiul care stabilizează greutatea corporală.



Reduce stresul

Mulți oameni au spus că după o sesiune de înot (30 de minute) s-au simțit mult mai relaxați. Înotul stimulează toate grupele de mușchi, eliberând tensiunea acumulată în timpul zilei. Așadar, dacă vrei să combați stresul de peste zi, mergi la piscină pentru una-două sesiuni de înot.



Întărește musculatura

După cum bine știm, înotul implică toate grupele de mușchi, ceea ce înseamnă că ei devin mai tari și mai puternici. Mai mult, persoanele care practică înotul de câteva ori pe săptămână au inima mai sănătoasă, iar mușchii și rezistența mai puternici.



Ameliorează durerea de spate

Înotul este recomandat persoanelor care se confruntă cu dureri de spate și alte probleme ale coloanei vertebrale. Sunt foarte mulți tineri care se plâng de durere de spate după ce ai petrecut mai multe ori stând pe scaun, însă problema poate fi rezolvată cu una-două sesiune de înot pe zi/săptămână.



Înotătorii din întreaga lume găsesc înotul ca o formă de exercițiu care-i ajută să se mențină în formă și sănătoși. Copiii și adolescenții sunt îndrăgostiți de înot, mulți dintre ei ajungând profesioniști. Mai mult, înotul îi ajută foarte mult să se dezvolte, să își dezvolte sistemul osos și să se recreeze.