Data la care UE ar putea semna acordul de Brexit cu Marea Britanie

Oficialii UE şi-au pierdut toate speranţele că acordul de Brexit cu Marea Britanie va putea fi semnat la Consiliul European din luna octombrie, relatează cotidianul The Independent, citând surse din cadrul Uniunii Europene.



La nivel declarativ, cele două părţi speră să ajungă la un acord în ceea ce priveşte condiţiile retragerii Marii Britanii din UE şi viitoarele relaţii până la următoarea reuniune a Consiliului, în octombrie,.



Oficialii de la Bruxelles au afirmat este improbabil să se ajungă la un acord în doar trei luni şi jumătate în condiţiile unui impas aproape complet în ceea ce priveşte discuţiile privind Brexit.



Potrivit acestora, disputele politice din interiorul Guvernului Theresa May reprezintă un obstacol major în calea negocierilor pe tema Brexit.



Un oficial anonim de la Bruxelles a declarat: „Nu există în acest moment nicio speranţă pentru luna octombrie”.



„În primul rând, Marea Britanie trebuie să decidă ce doreşte, apoi trebuie să existe o discuţie aici şi chiar dacă este acceptabilă, există procese care trebuie să aibă loc mai înainte ca toată lumea să fie de acord să meargă mai departe”, a completat oficialul.



O altă sursă europeană a declarat pentru The Independent: „În acest moment considerăm luna decembrie ca fiind o opţiune mai probabilă, dar există semne de întrebăre cu privire la cât timp mai rămâne pentru ca acordul să fie ratificat la timp, înainte de luna martie”.



Teoretic, Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie 2019. Pentru respectarea acestui termen, documentele pe tema Brexit trebuie finalizate până în octombrie 2018, astfel încât să poată fi ratificate în timp util.