Apa, esența vieții

Toate ființele vii au nevoie de apă pentru a exista. Este unul din cele cinci elemente indispensabile vieții și păstrează o mulțime de secrete... și de curiozități.



Știai că în compoziția apei sărate de mare intră și magneziu? Acesta este unul dintre motivele pentru care o baie în valuri are efecte extraordinare asupra sistemului nervos. Te relaxează, elimină stresul și anxietatea.



Corpul uman conține 50-60% apă. Cele mai mici cantităţi de lichid vital se află în dinţi (0,0014 la sută) şi în firele de păr (4%).



În primele zile de la alcătuirea sa, embrionul uman este alcătuit din 90% apă, dar procentul scade treptat pe măsură ce se formează fătul.



În fiecare zi, ai nevoie de apă, dar cantitatea optimă depinde de greutatea ta. Îți calculezi aportul zilnic necesar de apă după formula 30 ml/kilocorp. Dacă ai 60 de kilograme, vei calcula 30 ml x 60 kg ceea ce înseamnă că trebuie să bei 1,8 litri de lichide pe zi.



Știai că lacrimile au acţiune antibacteriană? Și o altă curiozitate: cantitatea de apă din organismul femeilor este mai scăzută cu 10%, comparativ cu bărbații, din cauza masei musculare mai reduse.



Mai mult de 70% din suprafaţa globului este acoperită de ape, însă peştele bogat în proteine care le populează nu intră în dieta oamenilor decât în proporţie de 1%.



Hidroterapia îşi are originile în China, unde erau utilizate băile cu apă rece pentru reducerea febrei. În prezent, procedeul folosește diverse tehnici, externe (băi, dușuri) sau interne. Tratamentul rămâne controversat, deși s-a observat că stimulează sistemul imunitar, îmbunătățește digestia și scade intensitatea durerii.



Băile Geoagiu, din satul hunedorean Geoagiu-Băi, datează din vremea romanilor. Erau cunoscute sub denumirea de Thermae Germisara. Şi astăzi se mai văd urme ale vechilor instalaţii.



Dunărea transportă în fiecare an peste 60 de milioane de tone de mâl, pe care îl depune la vărsarea în mare. În doar 40 de secunde, prin Brațul Chilia curge un volum de apă care ar putea aproviziona întreg Bucureştiul, o zi întreagă.