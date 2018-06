Minciuna are picioare scurte: Bătăușul de la Ambasada Rusiei este un camarad de-al lui Năstase, chiar dacă unii încearcă să ascundă acest fapt

Incidentul penibil de ieri, din fața Ambasadei Rusiei a oripilat opinia publică de pe ambele maluri ale Prutului. Amintim că un individ turbulent a tăbărât cu pumnii asupra unui grup de unioniști, veniți să comemoreze cei 78 de ani de la ocuparea Basarabiei de către URSS.



Insul, certat cu bunul simț, este un participant activ la manifestațiile electorale derulate de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, condus de Andrei Năstase. Anume acest lucru a pus pe jar toată presa controlată de finul de cununie al lui Victor Țopa, în frunte cu Jurnal TV. S-ar părea că toată suflarea care îmbrățișează idealul toleranței, democrației și a pluralismului de opinii, ar trebui să fie cuprinsă de mânie proletară, atunci când respectivele valori sunt călcate în picioare. Teoretic, așa ar fi trebuit să procedeze și presa afiliată liderului PPDA.



În realitate, jurnaliștii de curte au procedat în cel mai jenant mod cu putință: s-au apucat să demonstreze că bătăușul nu ar avea nicio legătură cu Andrei Năstase. Au făcut-o în stilul lor caracteristic – isterizându-se fără să aducă nicio probă. Din fericire, faptele bat întotdeauna vorbele, așa că vom încerca noi să limpezim apele. Am făcut un efort, ne-am cufundat în marea necuprinsă a Internetului și am aflat că Veaceslav Plămădeală este, într-adevăr, un om folosit de Năstase în scopurile sale.



Veaceslav Plămădeală, individul cu apucături huliganice, este un participant cu vechime la manifestațiile organizate de partidul lui Andrei Năstase. Acest lucru este confirmat de poza făcută la sfârșitul anului 2015, în Piața Marii Adunări Naționale. Ulterior, în plină campanie electorală pentru primăria capitalei, Năstase s-a folosit de Plămădeală ca să canalizeze în direcția convenabilă anume lui protestul automobiliștilor, din luna mai. Nu este de mirare, deci, că revendicările social-economice ale acestora au deviat brusc spre politic, fiind foarte asemănătoare celor strigate de Năstase.



Prezența liderului PPDA și a sateliților săi la manifestația șoferilor nu poate fi contestată, dar alăturăm câteva poze care confirmă acest lucru. Din imagini se vede că în toiul manifestației, în Piața Marii Adunări Naționale s-au aflat nu doar Năstase și Inga Grigoriu, vicepreședintele PPDA, dar și șefa organizației de femei a partidului, Aliona Doroș. Vă întrebați ce legătură are organizația de femei cu automobiliștii? Veaceslav Plămădeală. Ieșirile agresive ale acestuia din fața polițiștilor au fost potolite anume de Aliona Doroș, care l-a luat de mână și i-a spus ceva. Nu e clar ce mesaj i-a transmis, cert este că individul a pus frâu pornirilor sale huliganice.