Ilan Șor o atenționează pe Maia Sandu: Pregătește-te pentru lustrația publică!

Primarul de Orhei, liderul Partidului ȘOR i-a transmis un nou mesaj președintei PAS, Maia Sandu.



„Așa cum ți-am promis, sunt consecvent în acțiunile mele, și deja am pregătit demersul în instanță, pe care îl vei primi în scurt timp. Aștept de la tine dovezi ale vorbelor goale, dar, având în vedere că ele nu există, aștept scuze”, a scris Ilan Șor pe contul său de pe o rețea de socializare.



Ilan Șor i-a amintit că cetățenii moldoveni nu au uitat nici până acum că anume ea este direct responsabilă pentru distrugerea sistemului de învățământ în țară.



„Ieri, la o întâlnire cu oamenii cu care au lucrat toată viața în sistemul de învățământ, le-am prezentat programul partidului. Când am ajuns la propunerea de instituire a tribunalelor populare, ei m-au întrebat dacă vor fi aplicate și asupra crimelor comise anterior. Le-am răspuns: Desigur, da! În acest moment, cu lacrimi în ochi, ei m-au rugat să te punem pe tine pe scaunul acuzaților în fața Tribunalului popular, pentru distrugerea sistemului moldovenesc de învățământ”, a scris politicianul.



În opinia sa, în prezent Moldova suportă consecințele distrugătoare ale experimentelor Maiei Sandu asupra educației naționale.



„Pot să mai adaug aici niște realități. Satul fără școală nu are viitor. În satele unde nu sunt școli, nu se nasc copii, deoarece nu au unde să învețe. Oamenii pleacă din satele unde au fost închise școlile. Oamenii fug dintr-o țară în care a fost distrus sistemul de educație. Ești pregătită, dragă Maia, să porți întreaga responsabilitate pentru că în țara noastră au apărut sate-fantomă, pentru că Moldova, treptat, se transformă într-un pustiu fără oameni?”, întreabă Ilan Șor.



Politicianul se arată convins că pentru asemenea crime împotriva statului nu există termen de prescripție.



„Pregătește-te pentru lustrația publică!”, a îndemnat-o Ilan Șor pe Maia Sandu.



Amintim că în contextul unor dispute pe rețelele de socializare și în presă, în legătură cu intenția PAS de a contesta rezultatele alegerilor din comuna Jora de Mijloc, Maia Sandu și-a permis câteva afirmații la adresa lui Ilan Șor, care pot fi calificate drept defăimare și încălcare a prezumției nevinovăției.