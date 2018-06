Primarul Marina Tauber a demarat lucrările de modernizarea drumului care duce spre grădinița din s. Lopatna / FOTO

În satul Lopatna, care face parte din comuna Jora de Mijloc, revoluția infrastructurală continuă. După ce străzile au fost iluminate în proporție de 100%, primarul Marina Tauber, vicepreședintele Partidului ȘOR a demarat și reconstrucția străzilor din sat, inclusiv a celor care până acum nu au fost asfaltate. Prima stradă care va fi reparată este cea care duce la grădinița din sat. Noul primar vrea mai multă comoditate pentru părinții și copiii care se înglodau, la propriu, când se duceau s-au se întorceau de la grădiniță.



Drumul, care are o lungime de 2 km, nu a fost asfaltat niciodată. Lucrările de reconstrucție încep joi și vor dura până pe pe 20 iulie. Potrivit planului lucrărilor, drumul urmează să fie acoperit cu un strat de pietriș de 15 cm și cu 6cm de asfalt. Pentru aceasta se preconizează să fie utilizate 560 de metri cubi de pietriș și 1200 de tone de asfalt. La lucrări urmează să participe o echipă de aproximativ 30 de muncitori



„Modernizarea drumurilor din satul Lopatna este o altă promisiune pe care le-am făcut-o sătenilor în campania electorală și pe care vreau să o realizez în cel mai scurt timp. În ultimii 30 de ani această localitate a fost dată uitării de toate administrațiile locale. Am venit aici ca să schimb lucrurile. Pentru mine contează toți locuitorii acestei comune. Sper că împreună cu ei să ducem la bun sfârșit toate proiectele frumoase pe care le-am convenit”, a declarat primarul de Jora de Mijloc, Marina Tauber.



Amintim că acum o săptămână la Lopatna a fost inaugurată o altă realizare a Marinei Tauber – iluminatul stradal în satul Lopatna, proiect care a fost realizat în doar câteva săptămâni de mandat.



Marina Tauber a învins la alegerile locale noi din comuna Jora de Mijloc din primul tur, cu peste 60% din voturi, datorită unui program concret de modernizare a localității.Primarul



Platforma electorală a Marinei Tauber presupune modernizarea totală a infrastructurii locale – reparația capitală a drumurilor, instalarea unui sistem de iluminat stradal, deschiderea magazinelor și farmaciilor sociale, precum și investiții în economia Jorei de Mijloc. Ea i-a asigurat pe locuitorii comunei că Jora de Mijloc, în decurs de un an va deveni o localitate model pentru Republica Moldova. Această promisiune a fost garantată personal de liderul Partidului ȘOR, primarul de Orhei, Ilan Șor.