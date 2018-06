Dodon: „Reformele europene trebuie implementate, nu mimate”

Preşedintele Moldovei, Igor Dodon, susţine că „reformele europene trebuie implementate, nu mimate”. Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta el a declarat la întrevederea de miercuri cu Ambasadorul Poloniei la Chişinău, Bartlomiej Zdaniuk.

Preşedintele a remarcat pe pagina sa de facebook că la întrevedere a fost făcut un schimb de opinii în privința politicii interne și externe a Republicii Moldova.

„În acest context, am menționat faptul că astăzi, 27 iunie, se împlinesc patru ani de la semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Am reiterat că personal am anumite obiecții în privința acestui document, însă avem și aspecte pozitive – în primul rând, este vorba de creșterea volumului comerțului exterior cu țările UE”, a menţionat Dodon.

În același timp, el a constatat „lipsa reformelor și rezultatelor reale pe mai multe componente ale Acordului de Asociere”.

„Întâmplător sau nu, dar anume în ajunul acestei date a fost luată decizia controversată a Curții Supreme de Justiție privind anularea rezultatelor alegerilor locale în municipiul Chișinău. Cel mai probabil, asemenea exemple denotă cel mai elocvent ”succesul” implementării Acordului de Asociere, unde reforma justiției este unul din pilonii de bază”, a subliniat Dodon.

În opinia sa, Republica Moldova „are nevoie de reforme reale pentru sporirea calității vieții cetățenilor”.

„Orice mimare a implementării acquis-ului comunitar din partea guvernărilor proeuropene din ultimii nouă ani este în detrimentul atât al Republicii Moldova, cât și al imaginii partenerilor noștri externi”, a declarat Preşedintele.

Totodată, el a remarcat faptul că „Polonia rămâne unul din partenerii noștri europenii cei mai activi în toate domeniile, iar la capitolul comerțului se plasează în Top-10 ai partenerilor comerciali ai Republicii Moldova”.

„L-am informat pe Ambasador că am acceptat invitația președintelui acestei țări, domnul Andrzej Duda, de a efectua o vizită în Polonia în luna decembrie curent”, a spus Dodon.