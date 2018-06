“Celulele de rezistenţă” ale PAS+PPDA sunt staff-uri electorale obişnuite

Miercuri liderii PAS, PPDA şi PLDM au chemat cetăţenii să constituie ceea ce ei numesc „celule de rezistenţă” ale „mişcării de rezistenţă” pentru lupta contra „dictaturii”. La o conferinţă de presă ei au umilit reporterul de la Televiziunea Naţională, pe care o acuză că nu le oferă suficientă prioritate în buletinele de ştiri. Dar marea revelaţie a evenimentului mediatic a fost declaraţia lui Năstase că nu-l mai interesează mandatul de primar al Capitalei.



Chiar dacă mai mulţi alegători din municipiul Chişinău au votat pentru ca Andrei Năstase să le conducă oraşul, începe să devină tot mai limpede că liderul Platformei Demnitate şi Adevăr niciodată nu a dorit să fie edil al Capitalei. Ceea ce-i trebuie lui Năstase sunt spirite încinse care, speră el, îi vor aduce mai multe voturi în scrutinul parlamentar, preconizat peste 4-5 luni.



Devine limpede că Năstase şi colegii săi din PAS şi PLDM au avut nevoie ca atare de ceea ce ei au anunţat că au şi creat şi anume de o „mişcare de rezistenţă”. Se vede că aceste trei formaţiuni politice nu sunt sigure dacă vor acţiona în bloc electoral la viitoarele alegeri parlamentare şi se tem una de alta mai tare decât de basmul despre „dictatura” şi „statul capturat”, pe care tot ei l-au inventat. Şi chiar dacă oamenii vor decide să formeze „straşnicele” celule de rezistenţă în sate, şcoli şi policlinici, cu ce se vor deosebi aceste celule de simple staff-uri electorale locale?



Mare este probabilitatea că aceste celule se vor forma în jurul structurilor teritoriale ale PLDM, partid care le are mai multe decât PPDA şi PAS. De fapt, toate partidele serioase vor avea „celule de rezistenţă” în perioada electorală şi aceasta este firesc.



Să ne amintim că, de exemplu, Platforma DA şi liderul său, Andrei Năstase, nu şi-au făcut apariţia pe scena politică urmând cutuma şi prevederile legale de constituire a unui partid. Aceasta formaţiune s-a ivit de pe urma protestelor din 2015. O bună perioadă de timp, fruntaşii acestei formaţiuni „se jurau” că nu-i interesează nici politica, nici toate funcţii de putere statală, dar această minciună nu a putut rezista în timp şi Năstase şi-a dat arama pe faţă. Iar faptul că acesta şi-a bătut joc de chişinăuieni – minţindu-i că vrea să le devină primar, pe când el de fapt jinduieşte funcţii de vârf la nivel de autoritate centrală – nu face decât să devoaleze adevăratele sale intenţii pe care politicianul le înfăşoară în mituri despre dictatură şi stat capturat.



La fel şi cu aceste celule de rezistenţă: nu vor fi decât obişnuite echipe de cetăţeni care se vor ocupa în electorală de promovare mesajului comun ale celor trei partide, şi nimic mai mult. Nu este exclus să găsească şi urechi care să le asculte discursul, deoarece încă mai rămâne un număr de cetăţeni care nu vor să vadă că Năstase a spus braşoave atât la protestele din 2015 şi după, când afirma că nu-l interesează politica, dar şi acum, când i-a minţit pe alegătorii din Chişinău că vrea să le devină primar, deşi scopul său nu era acesta.



E neînţeles de ce PAS, PPDA şi PLDM nu vor să recunoască deschis că toată tărășenia asta cu alegerile din Chişinău şi „mişcarea de rezistenţă” se pliază pe ţinta electorală din toamnă, or toate partidele serioase se pregătesc de aceasta. Iar altercaţia verbală pe care cei doi politicieni au avut-o cu un jurnalist de la televiziunea publică este încă un argument: partidele în cauză vor să-şi sporească numărul de canale mediatice prin care să-şi promoveze mesajul electoral, iar televiziunea naţională este privită de ei ca o vacă pe care poate s-o mulgă orice politician dacă are suficientă obrăznicie.



Or, ce a deranjat-o aşa tare pe Maia Sandu la conferinţa de presă de miercuri? Faptul că Moldova 1 nu-i dă suficientă prioritate în jurnalele de ştiri. Este un act cras de implicare în politica editorială a unei redacţii. Este în caracterul acestor „pro-europeni autentici” să ofenseze gratuit oameni din presă, funcţionari din sistemul judecătoresc, şi pe urmă să ţipe ca din gură de şarpe că aceste două puteri în stat „sunt capturate” şi „manipulează”.



Şi tot miercuri a devenit cunoscut că două partide care s-au perindat la putere în ultimii nouă ani – PLDM şi PL – au cerut demisia preşedintelui, speakerului, premierului, procurorului, preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie şi a multor altora. Această revendicare a lor are mare sorţi de izbândă şi se va realiza cu exactitate după scrutinul legislativ. E ca şi cum ai cere ca de la 1 septembrie să înceapă toamnă. Dar cel mai mult indignează când PLDM-ul cere returnarea miliardului furat. Se vede că vrea să testeze dacă lumea asociază în vreun fel această formaţiune cu jaful secolului. Lumea ştie tot, dar la ce bun să te pui în poară cu nişte formaţiuni politice care deja au devenit irelevante pentru competiţia politică din Republica Moldova.