Conducerea Moldova 1: Ne exprimăm în totalitate dezacordul faţă de declaraţiile liderilor PAS şi PPDA

Conducerea postului de televiziune de Moldova 1 dezminte, într-un comunicat de presă, acuzațiile de incorectitudine ale liderului PPDA, Andrei Năstase și ale președintele PAS, Maia Sandu. Aceștia s-au arătat deranjați de faptul că Moldova 1 nu ar reflecta pe larg acțiunile de protest din ultimele zile.



”Ne exprimăm în totalitate dezacordul faţă de declaraţiile liderilor PAS şi PPDA, făcute în cadrul conferinţei de presă de astăzi. Considerăm că aceste învinuiri induc în eroare opinia publică şi, nefiind combătute, ar putea afecta imaginea postului public de televiziune, dar şi a echipei care îşi face meseria cu onestitate”, se conține în comunicatul Moldova 1.



”Vă informăm că, în data de 24 iunie, postul public de televiziune a organizat o ediție specială despre protestele desfășurate în centrul capitalei generate de decizia instanţei de a invalida scrutinul local din 3 iunie. Aceasta a fost difuzată la ora 14.00, ora la care era planificată acțiunea. Respectiv, în cadrul acestei emisiuni am relatat despre revendicările protestatarilor prin intermediul live-urilor în direct și imaginilor de la fața locului, a comentariilor analiștilor politici, iar avocatul lui Andrei Năstase a explicat care sunt argumentele invocate în recursul depus la Curtea Supremă de Justiție. Totodată, pe parcursul zilei de emisie, au fost realizate reportaje de la protest și au fost organizate relatări live, în cadrul tuturor jurnalelor”, mai spune conducerea postului de televiziune.



Moldova 1 a răspuns și liderului PAS, care a acuzat televiziunea că a difuzat știrile despre protestul de duminică la coada jurnalului, dar și de faptul că nu a fost invitată la acest post TV de mai bine de un an.



”Menționăm că de fiecare dată știrea despre protest a fost plasată prima, iar acest lucru poate fi demonstrat prin înregistrările care se păstrează în arhivă. Totodată, lidera PAS, Maia Sandu, a declarat ”...am fost invitată la televiziunea naţională acum un an în urmă, la o dezbatere cu Andrian Candu, de atunci nu am mai primit nicio invitaţie, pentru că, bănuiesc, că nici domnului Candu şi nici celor de la conducerea televiziunii nu le-a plăcut cum s-a întâmplat această dezbatere...”. Și în acest caz este vorba despre o dezinformare, deoarece Maia Sandu a fost invitată de cel puțin 6 ori la emisiunea ”Butonul roșu”, care a fost realizată anume la solicitarea partidelor politice, inclusiv PPPDA și PAS. De fiecare dată însă, lidera PAS a delegat alți membri ai formațiunii. Același lucru s-a produs și în cazul lui Andrei Năstase care, în timpul dezbaterilor televizate, a delegat alte persoane pentru a-i prezenta platforma electorală”, punctează reprezentanții de la Moldova 1.



Amintim că Andrei Năstase s-a remarcat și prin atacuri la adresa postului de televiziune PRO TV Chișinău. Acesta și-a ieșit din pepeni, în momentul în care a fost întrebat de reporterul acestui canal despre agresarea tinerilor cântăreţi ambulanţi, de culoare, de către protestatarii din faţa Primăriei Chişinău.

Tot astăzi, și Publika TV a condamnat cu vehemenţă atacurile şi presiunile lui Andrei Năstase și ale Maiei Sandu. ”Cerem să fie încetate aceste atacuri, pe care noi le considerăm inadmisibile, şi solicităm instituţiilor de presă, organizaţiilor neguvernamentale de media, precum şi ambasadelor acreditate la Chişinău să ia act de aceste presiuni la adresa noastră”, se conține în comunicatul Publika TV.