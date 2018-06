Poalelungi îi răspunde lui Năstase: Nu mai folosiți numele meu atunci când răspândiți falsuri

Președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi vine cu o replică pentru Andrei Năstase care a declarat asăzi că anume Poalelungi s-ar afla în spatele deciziei de invalidare a alegerilor din Capitală.



Într-un comunicat de presă plasat pe pagina curții constituționale este menționat că Mihai Poalelungi nu are nicio legătură cu procesul de elaborare și cu ideile care fundamentează hotărârile instanțelor de drept comun de invalidare a acestor alegeri.



„Îmi dedic activitatea exclusiv problemelor de drept constituțional ridicate în fața Curții pe care o prezidez. Sunt preocupat doar de hotărârile și de deciziile acestei Curți, mai bine zis de creșterea calității actului de justiție constituțională. Îi rog pe domnul Năstase și pe alți posibili intriganți să nu mai folosească numele meu atunci când răspândesc falsuri. Îi rog să procedeze astfel din respect față de libertatea de exprimare și față de dreptul la reputație, principii fundamentale pentru o societate democratică. Consider că este incorect să invoci virtuțile democrației pentru a lovi în principiile care stau la baza acesteia”, susține președintele Curții Constituționale.



Amintim că astăzi primarul ales, Andrei Năstase a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va reclama la Strasbourg statul Republica Moldova pentru că nu are cum să-l reclame acolo pe „Poalelungi, care controlează din umbră acest proces criminal de invalidare a alegerilor”.



Ulterior Andrei Năstase a adăugat că „Poalelungi stă în spatele acestei decizii” și că „decizia primei instanțe a fost scrisă de consilierul, de ex-consilierul lui Poalelungi. Acesta s-a aflat în permanent contact cu Poalelungi”.