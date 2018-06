Salariul mediu pe economie ajunge la 300 de euro

Guvernul are toate șansele ca, în acest an, să aducă salariul mediu pe economie la un nivel de peste 300 de euro, scrie actual.md, care analizează datele Biroului Național de Statistică. Sursa citată notează că mărimea retribuției medii este o premieră pentru țara noastră. Și aceasta în pofida faptului că anul 2018 este unul electoral. ”Tradițional, perioadele electorale lasă o amprentă negativă asupra economiei. Este, totuși, îmbucurător că Guvernul încearcă să se detașeze cât mai mult de campania electorală și să-și axeze activitatea doar pe gestionarea treburilor social-economice. Drept rezultat, economia moldovenească demonstrează perspective bune. De exemplu, în primul trimestru 2018, PIB-ul a crescut cu 3,7%, iar spre sfârșitul anului ritmul de creștere ar putea să se apropie de 5%, mult peste prognoze”, notează autorul articolului, Ana-Elena Creangă.



Datele statistice oficiale pentru primul trimestru arată că salariul mediu pe economie, recalculat în monedă unică europeană, a ajuns deja la nivelul de aproape 290 de euro, în creștere cu 30% comparativ cu mărimea medie a lefii înregistrate în anul 2015. Comparația cu anul 2015 este făcută din perspectiva că Guvernul actual a fost instalat la începutul anului 2016.



În concluzie, ținând cont de tendințele de creștere a salariului, dar și de stabilitatea monedei naționale, până la finele acestui an mărimea medie a lefii va depăși nivelul de 300 de euro, notează autorul.