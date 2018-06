Plahotniuc: PDM este singurul partid care în mod real are de pătimit de pe urma invalidării alegerilor. Cui îi folosește această tensiune?

Asupra Guvernului și a Partidului Democrat din Moldova au fost făcute mari presiuni interne, dar și din exterior pentru ca magistrații să valideze rezultatele alegerilor din Chișinău. Acest lucru l-a declarat liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, într-un interviu pentru timpul.md.



”Pe lângă solicitările făcute public, am avut și solicitări directe sau sugestii, inclusiv din partea unor politicieni sau oficiali din afara țării. Acest lucru s-a întâmplat în special înaintea deciziei Curții de Apel. Au fost voci, care au cerut ca PDM și Guvernul să se implice pentru ca decizia să fie una pentru validarea alegerilor. Este un lucru total inacceptabil să ceri Guvernului sau unui partid politic să facă acest lucru”, a spus Plahotniuc.



Acesta a precizat că a cerut tuturor celor care au solicitat implicarea în acest caz să spună foarte clar cum văd ei această intervenție.



”Ce să facă Guvernul? Să meargă peste judecători și să-i oblige să dea decizia care se cere? Ce să facă PDM? Să meargă peste cele 5 complete de judecători și să le solicite să scrie altă decizie? Cum ar putea să se ceară așa ceva? Evident că nimeni nu ne-a putut răspunde ce se dorește de la noi, ni s-a spus doar că se așteaptă o soluție favorabilă validării alegerilor”, a continuat liderul democraților.



Politicianul a declarat că Partidul Democrat este singurul care în mod real are de pătimit de pe urma invalidării alegerilor din Chișinău, chiar dacă nu ține de responsabilitatea formațiunii să schimbe în vreun fel decizia luată.



”Și atunci apare întrebarea firească, cui i-a folosit toată această situație? Am urmărit ce spuneau zilele trecute unii formatori de opinie, că PDM trebuie să rezolve această situație fie prin neimplicare, fie prin implicare. Ca să înțelegeți și mai bine spre ce direcție s-a mers cu abordarea acestui caz. După cum vedeți, la această etapă avem și noi mai multe întrebări decât răspunsuri. Dar va veni timpul să le lămurim pe toate, inclusiv să înțelegem cine sunt beneficiarii reali ai acestei situații”, a conchis Plahotniuc.