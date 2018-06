Adoptarea de către ONU a rezoluției privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei este un real succes, acceptat ca atare chiar și de criticii regimului actual. Esența acestui vot rezultă în reconfigurarea unui consens global, la nivelul celei mai importante instituții internaționale, cu privire la întărirea suveranității Moldovei.



Trebuie să recunoaștem că în ultimul timp presiunile la nivel internațional asupra Rusiei nu au fost suficiente. Rusia a obținut în 2002, la nivelul angajamentelor internaționale, o scutire importantă ceea ce i-a permis să oprească procesul de retragere a trupelor și munițiilor de pe teritoriul transnistrean, fapt agreat la Istanbul în 1999. E vorba de Declarația Summit-ului OSCE de la Porto care obliga Rusia să-și retragă trupele dar doar ”în condițiile în care situația este favorabilă acestei retrageri” (”provided the necessary conditions are in place”).

Astfel, Rusia obținea în 2002 dreptul de a nu retrage trupele, apreciind de fiecare dată că condițiile nu sunt favorabile și folosea diverse pretexte pentru a se eschiva de la îndeplinirea angajamentelor de la Istanbul. Principalele pretexte erau lipsa progresului în dialogul politic dintre Chișinău și Tiraspol, opoziția Tiraspolului față de retragerea trupelor și munițiilor, necesitatea asigurării pazei depozitelor militare de la Cobasna.



Din această cauză, rezoluția ONU votată pe 22 iunie anulează aceste precauții supte din deget ale Rusiei și proclamă necesitatea evacuării ”complete, necondiționate și neîntârziate” ale așa numitului Grup Operativ al Trupelor Ruse din partea stângă a râului Nistru. Datorită acestei rezoluții, Rusia nu mai poate să se ascundă după deget, invocând tot felul de scuze nemotivate pentru a nu-și îndeplini angajamentele. Din acest punct de vedere, rezoluția este tranșantă și fără echivoc.

Este adevărat că Rusia nu se va grăbi să îndeplinească aceste angajamente.



Declarațiile furioase ale unor politicieni și diplomați ruși, dar și aprecierea extrem de critică a rezoluției făcută de către autoritățile transnistrene și de președintele Dodon confirmă acest lucru. Valoarea acestei rezoluții rezidă tocmai în reconstituirea acestui consens internațional privind evacuarea trupelor ruse și scoaterea în afara legii a comportamentului iezuit al Rusiei care vrea să rezolve conflictul transnistrean pe seama fragilizării suveranității țării noastre.



În interiorul țării noastre au răsunat, totuși, o serie de critici aduse acestei rezoluții. Exprimate, în mare parte, de niște foști diplomați, actualmente rămași fără lucru, ele pot fi catalogate drept mărunte răzbunări ale unor haiduci surghiuniți. Totuși, unele critici pot fi reținute.



În primul rând, a fost menționat faptul că această rezoluție nu vizează în titlul său trupele ruse ci ”trupele străine”. Acest eufemism, din punctul de vedere al unora, menajează nejustificat Rusia. Totuși, o asemenea formulare vrea să însemne că rezoluția nu este îndreptată împotriva unei țări anume ci urmărește respectarea principiilor internaționale. Oricum, noțiunea ”trupe ruse” este folosită în textul rezoluției.



În al doilea rând, s-a vorbit despre faptul că documentul nu prevede stabilirea unui termen limită pentru evacuarea trupelor ruse ceea ce va permite ca trupele să se găsească în continuare în Transnistria pe un termen nedefinit. Remarcăm, că scopul documentului a fost cel de a reafirma sprijinul comunității internaționale pentru evacuarea trupelor ruse. Această evacuare urmează să fie ”completă, necondiționată și neîntârziată”. Astfel, documentul în cauză reprezintă un instrument de presiune constantă asupra Rusiei care o obligă să retragă trupele în condițiile în care există, totuși, înțelegerea că Rusia nu se va grăbi să se conformeze. Din această cauză, termenul limită nu putea fi inclus.



În al treilea rând, guvernul a fost criticat pentru faptul că face o delimitare între pacificatorii ruși, care nu sunt vizați de această rezoluție și Grupul Operativ al Trupelor Ruse (rămășițele armatei a 14) care urmează să fie retras. Critica ar putea să fie valabilă dar trebuie să reținem că retragerea pacificatorilor (ca și venirea lor) presupune un alt tip de procedură. Lista pacificatorilor ruși este acceptată oficial de către instituțiile moldovenești în baza acordurilor semnate cu Rusia și evacuarea lor se va face în momentul în care va fi agreată o altă soluție de pacificare (o misiune sub mandat internațional) sau atunci când conflictul va fi încheiat.



În cazul restul militarilor ruși aflați ilegal pe teritoriul țării nu există prevederi speciale din această cauză retragerea lor trebuie să fie necondiționată.