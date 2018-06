Deputat în primul Parlament, dezamăgit de protestul lui Andrei Năstase și Maia Sandu: ”M-am simțit folosit. În persoana mea au pierdut un mare susţinător”

Protestul organizat de Maia Sandu și Andrei Năstase i-a lăsat dezamăgiți pe mai mulți manifestanți, care i-au susținut activ anterior. Ilie Bratu, unul dintre semnatarii Declarației de Independență, a constatat, că ambii sunt interesați doar de dividende politice și nu de interesele oamenilor.



”Am revenit acasă de la protest...

Total dezamăgit! N-au cerut nici măcar anularea votului mixt sau alegeri în două tururi... Jos mafia şi Validare au fost lozincile de ordine... Au adoptat o rezoluţie din doar două puncte, principalul fiind validarea mandatului lui Andrei Năstase (AN)! Nici pomeneală de demisia Parlamentului sau de anularea votului mixt... AN, şi Maia Sandu (MS) nu mi-au oferit cuvântul... S-au temut să nu le stric planurile...”, a scris Ilie Bratu pe Facebook.



Acesta mai scrie că s-a simțit folosit și nu va mai admite ca așa ceva să se mai repete.



”Se pare că pe ei, AN şi MS, nu-i interesează decât treuca!...M-am simţit folosit... Am hotărât: mai mult n-o să se repete!

P:S. AN şi MS în persoana mea au pierdut un mare susţinător!”, a conchis deputatul din primul Parlament.



Păreri similare, dar într-un limbaj mai puțin literar, au fost exprimate și de alți participanți la manifestație. „Dă-i în … pe toţi! Cu nimeni nu mă leg eu, nici cu Andrei, nici cu alţii. Toată ţara văd că e de-a (urmează un cuvânt necenzurat)”, a declarat un bărbat într-un video publicat de today.md. „Nu-s într-un partid politic. Nu-mi plac. Au făcut ce-au vrut cu votul”, a conchis protestatarul.



Și Andrei Năstase a recunoscut că protestul de astăzi a fost prost organizat. Nu au fost asigurate toalete și nici măcar apă de băut. Mai mult, deși i-au îndemnat pe oameni să rămână în fața Parlamentului peste noapte și au promis că vor sta alături de ei, atât Maia Sandu, cât și Andrei Năstase au plecat.