Ce spun astrele azi, 24 iunie

Berbec

Atunci cand aveti nevoie de inspiratie, nu veti fi nevoiti sa cautati prea departe – aveti nenumarati prieteni care ar fi bucurosi sa impartaseasca sfaturi din experienta lor. Nu actionati fara a va gandi de doua ori la consecinte, chiar daca vi se pare romantic sa luati decizii pe baza instinctelor voastre. Veti fi un aliat de incredere in proiectele personale ale celor din familie, chiar daca singurul mod prin care contribuiti este sa le oferiti un suport moral. Uneori, acesta este cel mai important. Nu va faceti grji daca aveti probleme cu banii in aceasta perioada, deoarece s-ar putea sa situatia sa se schimbe in curand; incercati sa economisiti atunci cand puteti.



Taur

Incercati sa nu amestecati utilul cu placutul; faceti ceea ce aveti de facut si apoi bucurati-va, din plin, de timpul liber care v-a ramas. Daca sunteti nevoiti sa calatoriti in afara orasului pentru o intalnire de afaceri, nu pierdeti timpul vizitand locul respectiv; puteti reveni mai tarziu, impreuna cu familia sau cu un prieten. Incercati sa gasiti un hobby in care va puteti implica si copiii, precum pictura sau chiar un sport. Astazi va veti afla in centrul atentiei, asa ca s-ar putea ca aspectul vostru sa va preocupe mai mult decat de obicei. Este posibil sa dati si peste oportunitatea unui flirt, ceea ce ar fi o schimbare placuta in viata voastra sociala.



Gemeni

Nimeni nu stie cum reusiti acest lucru, insa gasiti mereu cele mai interesante haine si obiecte pentru locuinta voastra; nimeni nu va poate acuza de lipsa de bun gust. Pe de alta parte, poate este norocul vostru sau poate este un talent deosebit, insa astfel de calitati sunt cele care va fac populari in grupul de prieteni. S-ar putea sa va confruntati cu sentimente de gelozie in viata de cuplu; daca nu aveti un motiv intemeiat, este posibil ca acestea sa fie rezultatul unei stari de anxietare. Incercati sa fiti sinceri cu partenerul. Daca va petreceti mult timp in mijloacele de transport in comun, sunteti expusi microbilor si, astfel, riscati sa va imbolnaviti mai usor.



Rac

Astazi s-ar putea sa fiti cu ochii pe emailul vostru in asteptarea unor vesti care ar putea sa va schimbe viata sau, in orice caz, sa aduca unele transformari semnificative. Incercati sa va ocupati de responsabilitatile voastre in continuare, chiar daca va fi dificil sa va concentrati asupra acestora. Fiti mai optimisti atunci cand vine vorba de viata de cuplu. Chiar daca ati avut parte de dificultati in ultimul timp, astrele prezic o evolutie frumoasa pentru relatia voastra. Cariera este unul din cele mai importante aspecte din viata voastra, insa astazi ar trebui sa acordati mai multa atentie familiei. Este posibil ca acestia sa aiba nevoie de voi.



Leu

Daca nu aveti parte de intelegerea la care va asteptati din partea familiei, prietenii vostri va asteapta cu bratele deschise. S-ar putea ca un eveniment sau o conversatie de la locul de munca sa va afecteze increderea de sine. In acest caz, tineti cont de succesul de care ati avut parte pana acum si nu va lasati intimidati de provocarile de astazi. Aveti tendinta sa va exprimati opinia fara a va gandi inainte la impactul pe care cuvintele voastre le pot avea, asa ca incercati sa fiti mai prudenti pentru a evita un conflict. Chiar daca aveti probleme financiare, mandria voastra nu va lasa sa admiteti acest lucru; aceasta mentalitate ar putea fi periculoasa pentru situatia voastra financiara.



Fecioara

Va veti dori sa puteti lasa relatia voastra sa decurga de la sine, insa este posibil ca partenerul sa propuna o discutie serioasa despre viitor. Incercati sa domoliti anxietatea partenerului in loc sa ignorati situatia si va veti bucura de o perioada de armonie in viata sentimentala. Daca ati reusit sa va ocupati de toate responsabilitatile de pe lista pentru astazi, veti avea oportunitatea sa petreceti mai mult timp cu familia. Daca pana acum v-ati folosit de creativitate pentru a va impresiona superiorii la locul de munca, in aceasta perioada va trebui sa dati dovada de diplomatie si obiectivitate.



Balanta

Veti da dovada de talent in afaceri si in negocieri in viata voastra profesionala. Ii puteti convinge pe cei din jur sa urmeze proiectele voastre doar cu cate vorbe. In schimb, nu veti da dovada de acelasi sarm atunci cand vine vorba de viata voastra sentimentala. Daca va doriti sa incepeti o relatie cu cineva, s-ar putea ca in aceste zile sa va simtiti stanjeniti de tot ceea ce se intampla. Este posibil ca problemele voastre de sanatate sa fie legate de oase; asteptati-va la dureri de incheieturi si fiti cat mai prudenti pentru a evita un accident. Nu duceti lipsa de ingeniozitate, asa ca veti gasi un mod in care sa economisiti chiar si atunci cand sunteti nevoiti sa iesiti in oras.



Scorpion

Daca aveti un plan pentru viitorul carierei voastre, incercati sa va tineti de acesta si nu va lasati influentati de ideile celor din jur. Planurile acestora vor fi, in cel mai bun caz, doar o modalitate de a visa cu ochii deschisi; insa voi aveti nevoie de stabilitate in aceste zile. S-ar putea sa lucrati astazi cu investitii foarte mari, deci va fi nevoie de foarte multa atentie la fiecare detaliu. Nu ezitati sa luati o pauza atunci cand organismul vostru se simte slabit; cei dragi va vor reaminti ca odihna poate fi la fel de importanta ca rezultatele muncii voastre. Atunci cand partenerul va propune ceva cu care nu sunteti de acord, incercati sa fiti cat mai diplomati.



Sagetator

Rutina si-a facut aparitia in viata voastra si va plictiseste in tot ceea ce faceti; fiecare zi la locul de munca este la fel, iar fiecare seara petrecuta cu partenerul nu deviaza de la o cina in doi si un film. Incercati sa faceti mai multe lucruri care va plac si, cel mai important, ar trebui sa socializati in afara sferei familiei. Prietenii vostri au mereu un plan de distractie, asa ca alaturati-va lor! Este posibil sa suferiti in urma unei migrene astazi, ceea ce ar putea sa va afecteze si starea emotionala. Daca nu ati apucat pana acum sa interactionati cu colegii in timpul pauzelor, s-ar putea ca acestia sa faca primul pas.



Capricorn

Cei din jur nu sunt mereu ceea ce pretind a fi, iar acest lucru poate sa va lase un gust amar. Mai exact, s-ar putea ca un prieten sa va dezamageasca astazi printr-o parere cu care nu sunteti de acord sau prin atitudinea fata de o cunostinta comuna. Desi aveti tot dreptul sa le criticati comportamentul, puteti sa va indepartati de situatie si sa alegeti compania altor persoane. Este posibil sa aveti astazi probleme cu tehnologia, asa ca incercati sa nu va bazati pe telefon sau pe laptop pentru ceea ce este mai important. Incercati sa reduceti consumul de sare, in special daca ati observat ca retineti apa mai mult decat de obicei.



Varsator

Ar trebui sa apreciati mai mult afectiunea celor din jur. S-ar putea ca astazi sa fiti mai interesati de persoanele care au aparut in viata voastra de curand, insa grupul de prieteni va va simti lipsa! Va simtiti vinovati atunci cand cheltuiti bani pe obiecte ce nu sunt neaparat necesare, insa incercati sa va spuneti ca acestea sunt, de fapt, necesare fericirii voastre. Daca doriti sa va mentineti in forma, perioada aceasta este excelenta pentru a face o schimbare in rutina voastra; daca preferati sa exersati in aer liber, vremea buna va fi prielnica oricarui tip de activitate. Insa nu va anulati abonamentul la sala – s-ar putea sa va razganditi repede.



Pesti

Astazi s-ar putea sa munciti fara sa tineti cont de orele din program; cand veti ajunge in sfarsit acasa, este posibil sa fiti lipsiti de chef pentru orice alta activitate. Asigurati-va ca nu ati programat nimic impreuna cu prietenii sau partenerul. Daca va aflati in pragul unui proiect de renovare, va fi foarte usor sa va simtiti neputinciosi atunci cand va treziti cu toate incaperile cu susul in jos. Incercati sa lucrati pe etape, pentru a nu intra in depresie chiar de la inceputul proiectului; mai exact, ocupati-va de fiecare camera pe rand. Astfel, nu veti avea nici surpriza neplacuta ca ati depasit bugetul. Este posibil ca sistemul vostru imunitar sa nu fie in forma astazi.