Ursul panda, un animal solitar

Originar din China, ursul panda gigant este ușor de recunoscut datorită petelor negre distincte din jurul ochilor, urechilor și de pe membre. El se numește astfel pentru a face distincția dintre panda roșu, despre care se spune că face parte din familia ratonilor. Deoarece nu se știu foarte multe despre drăgălașii și simpaticii urși panda, iată câteva aspecte importante pe care trebuie să le cunoști:



Dezvoltarea ursului panda durează câțiva ani

Roz, orbi și fără blană, puiul de panda cântărește aproximativ 800 de grame și a fost comparat în dimensiune cu un pachet de unt. Dar, în decurs de un an, panda ajunge să cântărească câteva kilograme. un panda matur ajunge la o greutate de 350 de kilograme și o lungime de până la 6 picioare (1.82 cm).



Principalul alimente pe care-l mănâncă panda este bambusul

Știm deja că ursul panda este un foarte mare iubitor de bambus. Panda gigant este carnivor, dar alimentația lui constă aproape exclusiv din bambus. Deoarece planta nu are o valoare nutritivă foarte mare, animalul ajunge să consume până la 38.5 kilograme de bambus pe zi pentru a-și menține nivelul de energie.



Ursul panda are șase degete la fiecare labă

Spre deosebire de alți membri din familie, care cu dexteritate mică sau deloc în labe, ursul panda are cele șase degete lipide pentru a forma laba, reușind astfel să țină bambusul și să înlăture tulpinile și frunzele plantei înainte de a o mânca.



Panda gigant este originar din China

Aceste animale drăgălașe se găsesc în centrul Chinei, în special în provinciile Sichuan, Shaanxi și Gansu. Potrivit Grădinei Zoologice naționale Smithsonian, urșii panda au trăit odinioară în zonele joase, dar au trebui să-i mute în pădurile de bambus din munți din cauze agriculturii și defrișarea pădurilor.



Urșii panda pot fi periculoși

Sigur, urșii panda sunt la prima vedere foarte drăgălași, dar nu trebuie să te lași înșelat de aspectul lor. Aceste animale te zdrobesc nu numai cu trupurilor lor masive, dar au și dinți foarte puternici și mușchiul maxilarului pe care-l folosesc pentru a sparge bambusul este dur.



Panda gigant nu hibernează

Urșii panda nu hibernează iarna ca majoritatea celor din familia din care face și ei parte. În schimb, se îndreaptă spre munți unde locuiesc în sezonul rece pentru a găsi temperaturi mai ridicate.



Urșii panda petrec majoritatea timpului singuri

Urșii panda adulșți nu petrec prea mult timp interacționându-se unul cu celălalt și sunt în general animale solitare. Cu toate acestea, ele comunică ocazional prin semne de scârțâit, mârâind, mirosind sau scoțând anumite sunete.



Urșii panda joacă un rol important în habitatul lor

Urșii panda gigant iubesc pădurea de bambus, dar au și un rol esențial în ecosistemul pădurii prin răspândirea semințelor care încurajează creșterea vegetației. Acest lucru ajută la asigurarea celorlalți rezidenți ai pădurilor, cum sunt fazanii multicolori, maimuța aurie și capra pitică albastră pe cale de dispariție, de asemenea, au o casă asigurată.