Deşi are ani buni de când nu muncește, Năstase afirmă că a obosit şi vrea în concediu

Nu muncește de câțiva ani și declară zero venituri, dar spune că a obosit și vrea în vacanță. Este vorba despre liderul PPDA, Andrei Năstase, care în ultimul timp afirmă că a trăit din salariul soției și indemnizațiile pentru copii.



„Stau câte o dată şi mă gândesc că poate am şi eu dreptul la un mic concediu, dar ce va ajunge ţara asta în asemenea condiţii”, le-a declarat jurnaliştilor Andrei Năstase după ședința de ieri de la Curtea de Apel.



Amintim că Andrei Năstase nu scapă nicio ocazie să se declare sărac lipit pământului, însă informațiile publicate în presă privind averea sa indică altceva. Astfel, liderul PPDA a reuşit să-şi cumpere în 2017 un teren agricol. Lotul se adaugă celorlalte nouă pe care le deţine.



Năstase mai are în proprietate 11 case, iar cea mai scumpă este situată într-un cartier rezidenţial din Capitală și, potrivit experților imobiliari, ar valora nu mai puțin de 7 milioane de lei. Presa a mai scris că finul oligarhului condamnat Victor Țopa, mai are o casă luxoasă în oraşul Bad Homburg din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt.



Presa de investigație a mai scris că liderul PPDA şi-a folosit propria mamă în operaţiuni de spălare a banilor proveniţi de la penalii Ţopa. Astfel, potrivit portalului RISE Moldova, Năstase a depus pe conturile ei, prin transferuri de la companii offshore, peste 5,6 milioane de lei, sumă retrasă în perioada 2009 - 2012. Același scenariu a fost aplicat şi în cazul soacrei.