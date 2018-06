50.000 $ pentru fiecare rusoaica ce ramane gravida cu jucatorii de la Mondial. Scandal monstru in Rusia dupa campania unui mare lant de fast-food // VIDEO

"3 milioane de ruble, adica 47.000 de dolari, si burgeri Whopper gratuit pentru tot restul vietii pentru cine ramane gravida cu un jucator de la Mondial" - asa a sunat "super oferta" pusa la bataie de Burger King, intr-o campanie care a rulat pe retelele de socializare.



In spatele campaniei a stat ideea ca in felul asta rusii ar putea pastra gene bune de fotbalisti, iar femeile care "se sacrifica" asa merita toate cadourile.



Asa cum era de asteptat, campania Burger King a starnit un val de reactii negative in Rusia.



ONG-urile si gruparile feministe au luat foc si au criticat vehement faptul ca aceasta campanie le pune pe femei intr-o lumina proasta.



"Barbatii rusi trebuie sa inceteze sa mai priveasca femeile doar ca pe niste corpuri. In felul asta ajungem sa acceptam abuzurile sexuale si violenta domestica atat de raspandite in Rusia", a declarat Alyona Popova, una dintre liderele miscarii feministe din Rusia.



Burger King a anulat campania si a sters toate mesajele de pe Facebook.